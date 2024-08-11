iPhone加入電話錄音功能？iOS 18配上AI技術　更能把錄音轉文字

如先前《彭博》（Bloomberg）指稱，蘋果（Apple）開始向開發者釋出iOS 18 .1 beta 1預覽測試版本，另同步釋出iPadOS 18.1 beta 1、macOS 15.1 Sequoia beta 1預覽測試版本，讓開發者能提前體驗早期版本的「Apple Intelligence」服務。



iPhone有電話錄音功能（unsplash@michael-moloney）

蘋果發佈iOS 18新系統後，可以發現首度加入iPhone電話錄音的功能，讓用戶可在iOS系統上，直接錄製電話內容，不用再透過其他錄音裝置或第三方APP也能辦到，解決自從iPhone推出以來，一直沒有內建通話錄音的缺陷。此外，想使用電話錄音轉錄的功能，則要搭配AI技術才可實現。

+ 15

iPhone電話錄音功能

當前為iOS 18測試版，等到9月秋季蘋果發表會時，才會推出iOS 18正式版。

1. 按下iPhone電話錄音功能

只要有iPhone來電或撥打電話時，從通話頁面左上角就能按下「通話錄音」功能。

2. 播放通話錄音提示音

當開始使用iPhone通話錄音後，畫面會跳出倒數3秒通話提示，隨後雙方會聽見簡短的「將會錄製此通話」提示音。值得一提的是，啟動iPhone通話錄音並非接聽電話就會播報語音提示，而是在開始錄音後3秒才會發出簡短的「將會錄製此通話」語音提示。不少人擔心對方會聽見問題，在通話過程中才點下去，對方沒有認真聆聽，就恐會聽不見語音提示；如果電話中，雙方都不說話時，點下錄音，就很可能被聽見。

為何會有「告知對方目前正在錄音的提示音」呢？主要是蘋果想保護用戶通話安全與雙方隱私考量，目前iOS 18加入錄音通知功能，為減少電話錄音糾紛，預期蘋果可能不會加入關閉電話錄音通知功能。

3. 開始通話錄音

若另一端有聽見、沒掛斷電話，即表同意，就能利用iOS 18開始錄製雙方通話。蘋果預期會在iOS 18的電話設定內，加入通話設定選項，能讓用戶自訂選擇是否要自動啟用「通話錄音」或手動開啟。

4. 通話錄音後

通話結束後，會自動將iPhone電話錄音檔案儲存至「語音備忘錄」APP內，方便用戶能夠隨時播放、管理錄音檔案。此外，錄音支援透過iCloud同步，可在不同裝置上聆聽錄音內容。

Apple Intelligence錄音轉文字

欲將iPhone通話錄音的語音檔案轉文字，可利用蘋果AI技術「Apple Intelligence」就能將錄音轉文字，同時還能生成摘要資訊，方便後續能查看對話重點細節和查找搜尋特定文字。（目前iOS 18.1 Beta 1尚未啟用功能）

iOS 18通話錄音轉錄文字功能，支援多國語系國家和地區包含：

1. 英文（美國、英國、澳洲、加拿大、印度、愛爾蘭、紐西蘭、新加坡）

2. 西班牙文（美國、墨西哥、西班牙）

3. 法文（法國）

4. 德文（德國）

5. 日文（日本）

6. 繁體中文（台灣）

7. 簡體中文（中國）

8. 粵語（中國大陸、香港）

9. 葡萄牙文（巴西）



尚無法使用電話錄音功能的iPhone用戶怎麼辦？

你可以前往「設定」後，點選「控制中心」，再按「自訂控制項目」，按下「螢幕錄製」，將螢幕錄製的功能加到控制中心，接著在通話時，下拉控制中心，長按「螢幕錄製」的快捷鍵，最後開啟麥克風即可，這樣在通話時，就能同步進行錄音。

法律層面的相關問題

雖有提示音，但就國內法律層面來看，若未經過他人同意偷偷錄音，對方可以提告觸犯《刑法》的《妨害秘密罪》和《通訊保障及監察法》的《違法監聽罪》。至於偷錄音能否當成證據？目前僅刑事法院能接受偷錄音取得的對話紀錄當成法庭證據；民事法庭未必，主要偏財產、身分等爭議，還是要看事者採哪種訴訟來決定。

延伸閱讀：洗了隔塵網冷氣還是不夠涼？師傅教你這樣做 省電又恢復冷氣強度（點擊連結看全文）

+ 16

延伸閱讀：iPhone鬧鐘失靈用戶怨聲載道 臨時解決方案有3種 解決鬧鐘不響（點擊連結看全文）

+ 10

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：iPhone電話錄音怎麼使用？1招快速把錄音檔轉文字！不用額外下載APP】