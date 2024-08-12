中華台北拳手林郁婷，在女子57公斤級別金牌決賽以壓倒性優勢打敗波蘭拳手成功奪金，回到台灣後林郁婷選手接受節目《大雲時堂》訪問，自爆是受到日本知名拳擊漫畫《第一神拳》 激發，才會開始投身拳擊界。



帶了奧運金牌／《第一神拳》簽名畫上節目

比起全球爭議的性別風波，主持反而著重訪問林郁婷選手的得獎心聲，並與同時出席節目的教練一起回憶過去訓練的往事。當日林郁婷除了帶同奧運金牌上節目，還有她一直珍而重之：《第一神拳》作者森田讓次特別為她繪畫的簽名畫。原來有位日本體育版記者一直都支持林郁婷，有一次森田讓次先生到台灣宣傳，記者就代他請求老師畫了這張簽名畫送給林郁婷。主持人更讚嘆道：「這漫畫培養出了一個世界級拳王呢！」巴黎奧運金牌得主則補充：「這漫畫應該培養了不少世界拳王。」可見作品在拳擊界深具代表性

中華台北拳手林郁婷，在女子57公斤級別金牌決賽勝出、成功奪金。（getty images）

節目《大雲時堂》YouTube影片截圖

打拳是為了證明自己

她解釋了為何對《第一神拳》特別有共嗚，原來她是家中四兄弟姐妹中排行最小的老么，幾個小孩都是靠媽媽一人工作養大，小時候跟哥哥一起收看《第一神拳》，才激發起練拳念頭，不過當時她決定習拳並不為金牌也不為獎金，一心就想令自己變強，保護母親免受家庭暴力：「這位男主角（幕之內一步），他出身於貧困家庭，就是比較弱勢一點的家庭。他為了證明自己，保護自己不要受欺負，那就去練拳擊。」

《第一神拳》漫畫版截圖

變強初心為保護一人

《第一神拳》主角幕之內一步父親是一份漁夫，在他仍小時就在海難中去世，媽媽就經營一家釣船店帶大兒子。一步性格懦弱，一直至高中仍常常受不良少年欺負。有次遇然被路過的職業拳手鷹村守相救，因此決定習拳。可能就是因為這個「為守護而變強」的故事背景，觸動到林郁婷吧。

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雖然幕之內一步身材矮小，但原來他天生腳力驚人，又因為長期在船隻上幫媽媽工作，雙腳平衡力非常好，最終學會了泰臣（真實存在的拳王）的羚羊拳、輪擺式移位，成為日本羽量級拳王。而林郁婷同樣有一份不被世俗眼光及女兒身所限制，跟男性拳手對打也要癙強的決心。

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提到拳擊漫畫，相信十成八都只會想起《鐵拳浪子》又或是《刃牙》，無可否認以上都是神級作品，但風格都傾向誇張超現實。反受《第一神拳》作者森田讓次未畫漫畫前原來是開拳館的，不單對真正的職業拳擊有認識，故事中還套用了很多真實存在的拳手／招式放入故事中，雖然在人氣上未必會被選為第一，但由1989年開始至今，已經成為史上最長壽拳擊漫畫，且已賣出超過1億本。

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《第一神拳》由1989年開始至今，已經成為史上最長壽拳擊漫畫，且已賣出超過1億本。

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