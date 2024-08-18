電費狂飆2000度　家中吃電怪獸是誰？網民實測後果斷將它汰舊換新

隨著炎熱高溫報到，許多人紛紛打開冷氣想要消暑，但也擔心電費一不小心就超標，而特別留意冷氣需要汰舊換新的問題，不過你是否也曾注意，家中還有哪些「吃電怪獸」？就有網友分享，最近實測發現自家「舊冰箱竟意外地耗電！」貼文一出，引起不少網友熱議。



不是冷氣！他收帳單「電費狂飆2000度」以為被偷電

冷氣機未必是最致命的吃電怪獸。

一名網友在PTT上發文表示，最近開始幫忙分攤家裡電費，一看帳單嚇到直呼「金額高到懷疑被偷電！」於是心血來潮下花了300塊，買一台有紀錄功能的功率計，想來抓出問題，而家裡有兩台P牌約500L的15年舊冰箱，與一台N牌約450L的5年冰箱。

他透露，測驗方法為接上功率計，半小時之後開始記錄，並紀錄約一天左右，再將期間內紀錄消耗的電能（kWh）除以記錄時間（hr）後，得到平均使用功率，結果發現耗電量相當可觀；首先第一台P牌約500L的15年冰箱，裝8成滿，兩個月用電度數174.96度；第二台P牌約500L的15年冰箱，裝7成滿，兩個月用電度數163.73度，兩台舊冰箱加起來一年就超過2000度。

老舊的雪櫃，隨時是耗電元兇。（unsplash@dorrell-tibbs）

該名網友表示，上網一查後，發現目前一級能效500～600L的冰箱，一年所需度數都落在300～400，且以他家用電破千度，而一度約5元，長期下來也是一筆可觀費用，所以已經在考慮要換掉兩台舊冰箱。

貼文曝光後，引來不少人有感表示：

「我簡單分享一下，家裏以前用的舊冰箱，兩個月的電費都在兩、三千左右，換新冰箱後，兩個月的電費還不到千元」、

「老冰箱真的超耗電，我家四年前只換掉老冰箱，夏月兩個月電費從 8xxx 隔年同期降到 2xxx」、

「我家換冰箱後電費也從5千多變2千」、

「所以政府才在推換老舊家電補助阿，因為真的差很多」。



對此，YouTube頻道「宅水電」近日也在影片中分享老舊冰箱的耗電問題；他以32年250公升定頻冰箱為例，解釋壓縮機運作時，功率會飆到160W，但冷度卻不足，持續一年後，吃電量大約來到744度，而電費則約1860元，不過若換成新式一級節能的變頻冰箱，一年耗電量僅約300度，電費可激省超過1100元，因此建議民眾適時將冰箱汰舊換新。

事實上，台電也曾指出，現在能源效率2級（433公升）的變頻冰箱，每年耗電量約324度，與20年前製造的冰箱（433公升），一年達816度的耗電量，相差了2.5倍，且根據台北市產業發展局的研究數據，發現冰箱使用10年的效率約衰退20%，15年衰退50%，若再加上老化情況，冰箱的耗電量可能會更多。

留意家電的能源標籤（facebook@台電電力粉絲團）

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：不是冷氣！他收帳單「電費狂飆2000度」以為被偷電，內行揭耗電元凶，從來沒想過是它】