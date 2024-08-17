三摺屏手機未算最特別　盤點那些年創意無限智能手機　你都見過？

前兩天，有一張華為常務董事 余承東在機艙裏使用一款新機的照片在網上引起了很多討論，眼尖的網友發現，余承東肯定是在用一款摺疊屏手機，和常見的摺疊屏又明顯不一樣，它的內屏更寬，甚至隱約還能看到兩條摺痕，所以目前網上都說，這是華為將在下半年推出的三折屏新機。



這就是華為將在下半年推出的三折屏新機？（中關村在線提供）

這款手機是不是真的存在，又到底在何時上市呢，光靠一張模糊圖片顯然是猜不出來的，但是余承東曾在「與輝同行」的直播中透露，華為下一代摺疊屏歷經5年研發，即將面世。「甚至還表示，別人想得到，但做不出來。

華為余承東（中關村在線提供）

從形態來說，三折屏的造型確實比較特別，但對手機圈過往有所了解的都知道，以前的手機不像今天這樣同質化，那時候各種放飛自我的設計可太多了。

OPPO X 2021卷軸屏手機（中關村在線提供）

OPPO X 2021卷軸屏手機（中關村在線提供）

在當年就連摺疊屏手機還不算常見的時候，OPPO就搞出了一款卷軸屏手機——OPPO X 2021，這款概念手機搭載了一塊6.7英寸，展開後最大7.4英寸的OLED柔性卷軸屏。和傳統摺疊屏手機相比，卷軸屏幾乎沒有摺痕，在當年一度被視為智能手機未來的一種發展趨勢，不過和許多概念產品一樣，這款手機最終沒有走向量產，還是頗為遺憾的。

諾基亞9 PureView（中關村在線提供）

今天手機後置多攝，大家早已見怪不怪，而且設計上也並沒有偏離科技美學的範疇，但如果放在諾基亞9 PureView這款產品上，密集恐懼症患者就要當心了。諾基亞9 PureView是全球首款採用五顆陣列式攝像頭手機，再加上閃光燈和激光對焦傳感器，這樣的獨特設計，無論是當時還是現在，看上去都是十分另類的，而外界評價對它也是褒貶不一。

諾基亞9 PureView 樣張（中關村在線提供）

諾基亞9 PureView 樣張（中關村在線提供）

諾基亞9 PureView 樣張（中關村在線提供）

但有一說一，在那個年份裏，它的拍照還是可圈可點的，原因就在於它雖然有5顆攝像頭，但焦距相同，主要是為了提升畫質而設計，顯然這與當下流行的全焦段多攝還不一樣。

你以為的曲面屏是這樣，但LG G Flex告訴你，不，你還不夠「彎」。

LG G Flex（中關村在線提供）

如大家所見，LG G Flex不只是屏幕是彎的，就連蓋板也是彎的，深刻詮釋了什麼才是真·曲屏手機，初次見到這樣一款產品，多多少少都有一些驚為天人的感覺，相信很多人也都好奇，這個設計師究竟是長了個什麼腦子，怎麼會做出這樣一款奇怪的產品。

摩托羅拉FlipOut（中關村在線提供）

和LG一樣，摩托羅拉的產品經理同樣不是一般人。手機的外觀一般都是按照手型進行設計的，所以絕大多數手機的長度都是寬度的2-2.5倍。而摩托羅拉ME511（FlipOut）就另闢蹊徑採用了方形設計，乍一看和今天的小摺疊很像，但它的另一半不是屏幕，而是祖傳46鍵全鍵盤。同時，它的屏幕也採用了旋轉設計，哪怕過了十多年，再看依舊很驚豔。

三星Galaxy Beam（中關村在線提供）

作為手機大廠，三星的怪異手機也不少，比如三星Galaxy Beam，自帶投影儀的手機，不需要外接視頻線就將手機中的視頻、照片、PPT或者文件投射到牆壁或者熒幕上；

三星Galaxy Round（中關村在線提供）

三星Galaxy Round，和上面那款LG曲屏機異曲同工，只不過它是豎向向內彎曲的；

三星Galaxy S4 Zoom（中關村在線提供）

盤點那些年放飛自我的奇葩智能機，看完發現三折屏也就那樣

三星Galaxy S4 Zoom（中關村在線提供）

另外，還有大名鼎鼎的三星Galaxy S4 Zoom，一款鏡頭可以伸縮的手機，通過簡單粗暴的鏡頭伸縮，讓無損遠距離變焦在十年前就實現了。

努比亞X（中關村在線提供）

努比亞X（中關村在線提供）

在屏幕上做文章的手機，除了摺疊、卷軸，還有一種，就是雙屏手機，代表就是努比亞X，努比亞X外觀和現在手機差不多，但背面多了一塊屏幕，可以當做後置自拍的預覽窗，其實除了努比亞X外，魅族Pro 7、中興AXON M也都用過，算是這個同質化時代下，廠商們不甘隨波主流的小嚐試。

中興AXON M 雙屏手機（中關村在線提供）

中興AXON M 雙屏手機

上面我們盤點了智能機時代幾款特立獨行的產品，但了解點手機圈的小夥伴都知道，手機圈真正的「奇行種」還要數功能機時代，如果範圍稍稍擴大一點，說實話，上面的幾款產品恐怕連上榜資格都沒有。

最後：

好了，以上就是本期全部內容了，有機會筆者也會做一期奇葩功能機盤點，讓我們一起回顧那個設計張狂不羈、創意湧動不息的精彩時代，領略另類設計的獨特風采。

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