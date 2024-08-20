疑似蘋果發佈會邀請函曝光　果迷注意iPhone 16系列會在這天推出

普遍預期 9 月 Apple 將推出新一代 iPhone 16 系列，實際日期最新就有神通廣大的爆料人，在早前展示了疑似 Apple Event 發佈會邀請函，當中顯示蘋果或會在 9 月 10 日舉行新品發佈會。



爆料達人 Majin Bu 早前透過 X 帳號（@MajinBuOfficial），上傳了疑似 Apple Event 發佈會邀請函，當中透露會於當地時間 9 月 10 日假 Apple Park 的 Steve Jobs Theater 舉行 Apple Event 現場發佈會，如屬實屆時將有現場串流直播供全球果迷觀賞。

疑似Apple Event發佈會邀請函曝光（x@MajinBuOfficial）

普遍預期是次 Apple Event 將推出蘋果新代智能手機 iPhone 16 系列，這次流出疑似發佈會邀請函亦似乎引用了新代裝置相關元素，如暗示 iPhone 16 Pro 沙漠鈦金屬配色的蘋果標誌，跟可能代指新增 Capture Button 錄製鍵的「Ready. Set. Capture.」宣傳語句。另外早前亦有傳 Apple Event 或同期加推兩款第 4 代 AirPods 新品。

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