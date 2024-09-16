只有iPhone才是焦點所有？盤點10月份即將來到的4個品牌旗艦機

9 月和 10 月是各大品牌年度旗艦機密集發布的高峰期。iPhone 已經發布，而國產旗艦大多集中在 10 月底發布，正好趕上雙 11 的銷售旺季。



那麼，在華為 Mate 70、小米 15、OPPO Find X8 和 vivo X200 中，誰更值得期待呢？

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1、華為 Mate 70 系列

華為 Mate 70 系列預計將在 2024 年第四季度發布，包括標準版、Pro、Pro+ 和 RS 非凡大師四個版本。

屏幕方面，提供一款純直屏和三款微曲屏，尺寸在 6.7 到 6.8 英寸之間，分辨率為 1.5K，採用超硬 AR 鍍膜，並引入新玄武 2.0 技術，延續三挖孔設計，集成 3D Tof 人臉識別系統。

華為 Mate 70 系列（中關村在線提供）

在處理器方面，Mate 70 系列將搭載全新的麒麟平台，首發 HarmonyOS NEXT 操作系統，具有全新的鴻蒙內核。影像方面，標準版預計使用 OV50H 傳感器，Pro 及以上版本使用 OV50K，具備 50MP 的大底傳感器和超大可變光圈。Pro+ 版本可能採用鈦金屬材料，電池容量超過 5000mAh，支持百瓦快充和 5.5G 技術，衛星通話功能將進一步升級。

預計 Mate 70 標準版的售價為 5999 元起，Pro 版為 6999 元起，Pro+ 版為 8999 元起。相較於 Mate 60 系列，Mate 70 系列的備貨量有望增加 40% 至 50%。

2、小米 15 系列

小米 15 系列有望首發搭載高通驍龍 8 Gen 4 移動平台，採用台積電 3nm 工藝，升級自研 Oryon 內核，核心架構為「2+6」大核方案。在 GeekBench 6 跑分測試中，單核達 2845 分，多核達 10628 分，預計 CPU 和 GPU 性能將顯著提升，並支持高通最新 AI 引擎和 LPDDR5T 內存。

小米 15 系列（中關村在線提供）

屏幕方面，小米 15 標準版預計採用 6.36 英寸 OLED 直屏，支持 120Hz 高刷新率；而 Pro 版可能採用曲面屏。小米 15 系列預計還會採用更強的主攝方案，標準版主攝為 5000 萬像素，Pro 版有望配備 5000 萬像素的超大底主攝和潛望長焦鏡頭。

電池容量方面，小米 15 標準版的電池容量預計為 5200mAh，Pro 版則可能配備 6000mAh 左右的電池，支持最新的快充方案。小米 15 系列還可能具備高頻護眼調光、IP68 級防水防塵等功能，並標配衛星通信技術。

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3、OPPO Find X8 系列

OPPO Find X8 標準版和 Find X8 Pro 預計最快會在 10 月發布，Find X8 Ultra 則可能要等到 2025 年第一季度亮相。Find X8 系列標準版和 Pro 版預計將搭載聯發科天璣 9400 處理器，Ultra 版可能會搭載高通驍龍 8 Gen 4 處理器。

OPPO Find X8 系列（中關村在線提供）

屏幕方面，Find X8 系列將採用 1.5K 和 2K 等深微曲直屏，支持 LTPo 技術。影像系統上，標準版將配備索尼 IMX882 潛望長焦鏡頭，Pro 版將採用四攝雙潛望系統，而 Ultra 版可能升級為 5000 萬像素四攝方案，帶有更強的超長焦鏡頭。

電池方面，Find X8 系列將全系配備冰川電池，標準版容量為 5600mAh，Pro 版為 5900mAh，並支持百瓦快充。

4、vivo X200 系列

vivo X200 系列預計將在 2024 年 10 月發布，包括標準版、Pro 版和 Ultra 版三款機型。標準版將配備 6.3 英寸的 1.5K 國產定製屏幕，後置 50MP 三攝，包含超大底主攝和潛望長焦鏡頭。影像方面，該系列將在夜景、人像和長焦拍攝方面有顯著提升。

vivo X200 系列（中關村在線提供）

vivo X200 系列預計首發聯發科天璣 9400 處理器，採用 3nm 工藝製程。Pro 版和 Ultra 版將配備大容量電池，典型值為 6000mAh 左右，並支持百瓦快充技術。

這些即將發布的旗艦機型無論在性能、影像還是系統優化上都有不少看點，你會為哪款手機心動？

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