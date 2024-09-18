相片也要來場AI革新　免費開源還一鍵美顏　打造專屬時尚證件照

「暴打」海馬體照相館？



現代年輕人都有個心照不宣的共識：拍證件照，就要做好「毀容」的準備。

因為它總能掀起你的減齡劉海，讓臉看上去像被車碾過一樣……

AI 來拯救廢片了。

比如，去年火遍全網的妙鴨相機，只需上傳幾張照片，就能直出時尚大片。

讓AI替你執相（AI好好用提供）

再比如，最近的一個 AI 證件照項目 ——「HivisionIDPhotos」，不僅可以實現輕量級摳圖，還能生成不同尺寸的證件照。

（AI好好用提供）

甚至，它還能生成方便打印的六寸排版照。

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此外，一鍵美顏、智能換正裝的功能未來也會上線。

更重要的是，它是真省錢。

要知道，淘寶上隨隨便便拍個證件照，少則幾十，多則上百，照出來的效果也是醜得千奇百怪。

網上有收費的店舖，替你修圖。（AI好好用提供）

而這個 AI 證件照神器，開源免費。

截至目前，該項目已在 GitHub 上狂攬 5.3k star 量，一舉登上 GitHub 熱榜第一。

圖片

-1- 金敏喜的 AI 證件照，超美！

HivisionIDPhotos 是一款輕量級的 AI 證件照製作工具。

其玩法很簡單。只需上傳一張照片，選擇尺寸、背景色和渲染方式即可。

體驗鏈接：https://swanhub.co/ZeYiLin/HivisionIDPhotos/demo

為了適配各種場合，該工具設置了 18 種尺寸以供選擇。

不僅包括平時最常用到的一寸、二寸證件照，還包括教師資格證、公務員考試、四六級考試、研究生考試以及簽證等場合中使用的照片。

各類證件照可選擇（AI好好用提供）

比如，我們上傳一張洛迦諾影后金敏喜的照片，選擇藍色純色背景，眨眼功夫就得到兩張一寸證件照。

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還可以通過調節紅、綠、藍三色配比，自定義背景顏色。比如紫色漸變背景：

張曼玉綠色漸變背景：

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裴秀智淺灰色漸變背景：

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不過，這款工具也有翻車的時候。

首先，摳圖摳得不仔細。

《少年漢尼拔》中鞏俐的頭髮明明是挽起的，但摳圖之後像拖着一條粗辮子。

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作者在 GitHub 上表示，該模型訓練的比較早，他在這周增加了一些新的 sota Matting 模型，以及雲 Matting API 的擴展。

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其次，它只能識別一張人臉。像結婚證上的照片都是兩個人，這類證件照無法生成。

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而且，有時它會分不清數量。

我們明明上傳的是單人照片，但它卻顯示「人臉數量不等於 1」。

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此外，該工具目前主要是摳圖加換背景，功能相對單一。

不過作者也表示，希望它成為一個工具類項目（偏 Adobe），集成其他優秀的 matting 模型和 diffusion 模型，讓人人都能擁有自己的「線上海馬體」。

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具體來說，未來 HivisionIDPhotos 會陸續上線換正裝、面部補光以及 AIGC 等功能。

眾所周知，一套正裝可以讓證件照品質得以提升，但不少人手頭沒有合適的正裝。

HivisionIDPhotos 將考慮使用傳統 CV 方法與 AI 自動換裝的方案來實現這一需求。

手機攝像頭拍攝證件照時，經常會遇到「陰陽臉」問題，即面部一半有陰影一半沒有，這在照相館中有補光燈可以修正，如果通過 AI 技術，也可以實現智能補光。

至於AIGC功能，就是通過 Stable Diffusion、DreamBooth 等技術，實現生成式證件照，最終達到如海馬體照相館的效果。

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-2- 一年級博士生為「愛」發電

這款工具的開發者，名叫林澤毅，是西安電子科技大學的一年級博士生，師從電子工程學院吳家驥教授。

同時，他也是 SwanHub 和 SwanLab 的聯合創始人。

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SwanHub 是一個 AI 開源社區，而 SwanLab 則是一款開源、輕量級的 AI 實驗跟蹤工具，提供了一個用於跟蹤、比較和協作實驗的平台。

據林澤毅個人主頁介紹，他熱衷於全棧工作，熱愛 ML 、 UI&UX 和產品管理。

目前，他的工作重點是構建 SwanLab ，旨在創建一種新的人工智能研究協作方法。

-3- 盤點 AI 證件照工具

實際上，AI 證件照的應用也有不少，能叫上名來的，就有妙鴨相機、PhotoMaker、 360 智圖等。

1. 妙鴨相機

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妙鴨相機是去年的爆款應用。

用戶只需上傳幾張自拍照，就能在短時間內得到各種風格的寫真，包括復古風、二次元風、未來科幻風等。

此外，該應用價格親民，只需 9.9 元，無需前往攝影棚、化妝或更換衣服，即可在線生成寫真。

2. 360 智圖

https://pic.360.com/tools/image-editor/idimage?src=idimage&srcg=home

（AI好好用提供）

360 智圖是 360 公司推出的 AI 圖片創作平台，結合了 360 搜索算法和圖像 AI 技術，提供了一系列圖片處理和創作工具。

該平台支持智能摳圖、刪除背景、在線去水印、去文字、批量處理商品圖片、一鍵放大圖片、智能修復模糊圖片、黑白照片上色、在線製作證件照等多種功能。

它還能根據用戶的需求生成全新的圖片，例如將塗鴉或簡筆畫轉化為完整的圖片作品，輸入圖片生成不同風格的樣式，如復古日漫、多巴胺風格等，或輸入文字描述生成四種不同風格的畫作。

3. PhotoMaker

https://huggingface.co/spaces/TencentARC/PhotoMaker

（AI好好用提供）

PhotoMaker 是騰訊開源的一款 AI 照片生成工具。

它不僅能夠根據文本描述生成逼真的人類照片，還有「堆疊 ID 嵌入」功能，能利用多張照片作為身份 ID，獲取人物特徵，然後創造出一個新的、個性化的人物圖像。

此外，它還能進行風格化處理，如將藝術作品或舊照片中的人物以現代風格重現，改變年齡或性別，甚至進行身份混合。

4. IDIFY：

https://idify.netlify.app/

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這是一款免費開源的 AI 證件照生成工具，能夠自動摳圖生成證件照。

它支持多種證件照尺寸，並且可以下載高清原圖。

IDIFY 的界面簡潔，操作簡單，無需下載安裝，直接在瀏覽器中使用。

OK！今天就到這兒，古德拜！

工具鏈接——

HivisionIDPhotos 鏈接：

https://swanhub.co/ZeYiLin/HivisionIDPhotos/demo

https://github.com/Zeyi-Lin/HivisionIDPhotos



妙鴨相機 APP

PhotoMaker 鏈接：

https://huggingface.co/spaces/TencentARC/PhotoMaker



360 智圖鏈接：

https://pic.360.com/tools/image-editor/idimage?src=idimage



IDIFY 鏈接：

https://idify.netlify.app/



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【本文轉自「AI好好用」，微信公眾號：almosthuman2017】