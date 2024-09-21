找資料不再用Google？年輕族群習慣正在改變　搜尋界黑馬會是它

年輕人超愛用Threads，根據數據統計網站similarweb資料，台灣流量排行霸榜第二、僅次於美國，有網友以發文指出現在最好用蒐尋軟體Threads等於Google，引起不少網友贊同。



年輕人使用習慣改變！Threads成超好用搜尋工具

年輕人都愛用Threads（unsplash@julio-lopez）

Google搜尋從網路發達以來，就是最好用的搜尋軟體之一。不過，近年來好用軟體如雨後出筍般冒出，《風傳媒》日前也曾報導「Google搜尋是老人在用的？谷歌內部調查結果曝，年輕人都改用這2個App！」就是社群軟體IG和抖音。

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然而，隨著Threads橫空出世，越來越多人開始移轉至該平台活動，甚至發展出關鍵字「不懂就問脆」，顯見Threads已逐漸躍升新一代社群霸主。對此，就有網友指出，「感覺Threads快變成Google」，引起廣大討論迴響。

許多人看到貼文都表示，

「我有時候覺得 threads比 google還好用欸」、

「應該是大於等於」、

「我也都拿來查東西」；



也曾有人在其他類似貼文串留言表示，

「我的確是這樣，而且這邊追蹤者都比IG多三倍」、

「脆已上癮，IG只剩下發限動的功能」、

「因為IG可以買廣告，就算是不想看到的內容也會一直出現。但Threads用愛心跟隱藏，就能讓版面都是喜歡的內容覺得很棒」、

「IG看圖，這邊比較容易看到其他人的文章，比較有趣」。



不過，也有人認為，

「我是華語圈用threads，英語圈用IG，在英國讀書認識的，平時大家講英語的朋友用threads的好少，不知為何兩者產生如此大的語言鴻溝」、

「我不管臉書IG還是thread也有繼續在用，不需要取代」。



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：Google搜尋有危險了！年輕人曝1App查資料超好用 網：新一代霸主】