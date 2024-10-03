旅遊eSim實測，馬來西亞實測sim與eSim網速分別，即買即用教學｜去旅行前，不少人喜歡去深水埗或不同地方購入旅遊sim卡上網，不過其實近年不少人反而喜歡上網購買eSim，隨時隨地購入後直接入手機上網，就算已經出發至海外都可以順利上網。不過現時可以選擇的旅遊eSim不算多，今次記者就實試本地其中家旅遊eSim，與另一張實體旅遊sim比較，看看使用體驗有否不同。



現時可以選擇的旅遊eSim，最熱門就是要數Happy Telecom，以往主要推出不同的儲值卡及實體旅遊sim卡的Happy Sim，最近推出了旅遊eSim。用家只需要在網上購買就可以很快收到email及QR Code，直接將eSim輸入手機內後，便可以立刻上網，非常方便。就算已經出發至海外時，亦都可以隨時購入eSim，不再需要去深水埗等地方購買實體sim，更為方便。那eSim會比一般sim貴嗎？記者就在其官方網站參考，如日本／台灣／馬來西亞等亞太地區3日4G無限上網就只需要$32，與一般鴨記卡的售價相若。今次記者就因工作前往馬來西亞，立刻試一下及分享eSim以及一般實體sim的使用體驗。

最近記者前往馬來西亞工作，手機利用eSim上網，十分方便快捷。

購入及手機加入eSim步驟

首先大家要確認自己的手機對應eSim，如近幾年的iPhone已經不支援（如香港版iPhone 13、14、15及16系列均不支援）iPhone近年則只支援至iPhone SE3、12 mini及13 mini；反而近年的iPad均支援eSim。另外，不少近年推出的Android反而都支援eSim，如今次實測的Honor MagicV3、Honor Magic 6 Pro、Huawei Pura70系列、小米14 Pro／MIX Flip 手機等，大家在購入前最後先查看自己手機是否支援eSim。

在Happy Telecom網站購買eSim十分簡單方便，購買完很快就可以收到email，拍下QR Code便成功加入手機內。

然後在Happy官網購入eSim後，很快便會收到email，內否QR Code。然後在手機內選擇加入eSim，便可以利用相機拍攝下QR Code，直接將eSim加入在手機之內，非常方便。

實體旅遊sim VS eSim

而記者同時使用這一張由B4travel推出的馬來西亞旅遊sim卡（5日5GB，用後限速不低於128kbps，市價大約$60）。首先eSim取的是Digi的網絡，雖然官方指是4G網絡，但實際使用時長期都在5G的網絡狀態。而網速又如何呢？就在雙子塔附近熱門地方實測上網，下載速度平均高達170Mbps，而下載速度都有接近20Mbps左右，對於一般用家上網搵地圖、睇片、打機都足夠快，令人驚喜。

而利用B4travel時，開始時不知為什麼未能取得網絡，要用人手設定為「U Mobile」以及apn人手設定為「MB」才可以順利取得5G網絡上網。而網速方面，同樣十分不錯，都有高達100Mbps下載速度，30Mbps上載速度，同樣一般人使用已經十分足夠。

總結



如果論表現，無論eSim或B4travel sim卡都非常不錯，不過論方便程度當然eSim更出色，不需要外出購買（或網購郵寄），eSim可以做到即買即用，就算出發了都可以隨時購買，的確方便。不過有一定裝置限制，如大家使用新iPhone（港版）就未能夠使用了，有點可惜。