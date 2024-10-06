Apple Watch掉進海裡1年半 果粉靠1神功能找回：還能正常使用
撰文：風傳媒
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蘋果裝置的「尋找」功能，自2019年推出就有不少找到遺失iPhone、iPad、Apple Watch或Mac等設備的案例，近日國外就有一名男子分享，自己曾在潛水時弄丟Apple Watch，沒想到僅用尋找功能，就在茫茫大海裡找回它，讓他忍不住大讚蘋果的技術實在驚人！
Apple Watch手錶不見怎麼找？
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根據《9to5mac》報導，美國一名網友布里克（Jared Brick）居住在加州，近日發布一支影片分享找回Apple Watch的經驗；他透露，曾在2022年與兒子前往加勒比海慶祝生日，並為自己和兒子購買2支Apple Watch方便連絡。
接著便進行潛水活動，期間一直攜帶著Apple Watch，因為聽說Apple Watch擁有防水深度可達50米的效能，不料結束潛水後卻發現Apple Watch不見了。
後來他趕緊使用Apple的「尋找」將設備標記為丟失，並抱持著希望，等待有人能找到Apple Watch還給他，沒想到2023年時，他收到一封來自當地民眾喬納森（Jonathan）的語音訊息，表示找到他的Apple Watch，並透過尋找功能找到使用者的聯絡方式，然後順利將Apple Watch寄回布里克家。
而布里克也在收到後，馬上開箱確認Apple Watch的狀況，發現功能仍一切正常，令他忍不住驚呼
蘋果公司竟製造出如此驚人的技術！
也對於能找回Apple Watch感謝不已！
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：Apple Watch手錶不見怎麼找？掉海裡一年半他靠「1神功能找回」：還能正常使用】