核子鐘新突破　運行數10億年不失1秒　科學家邁向極致精準計時

精確計時技術近年來取得重大突破。如今的光學原子鐘已比傳統的標準原子鐘準確數百倍。然而,科學家們認為他們可以再上一層樓,創造出一種全新的計時器——核子鐘。



在計時技術中,關鍵是能夠精確測量一個極短的「節拍」。原子鐘的節拍是電子在能級之間的躍遷。傳統原子鐘使用微波和銫原子進行測量,而更準確的光學原子鐘則使用不同波長的光和不同的原子進行測量,雖然測量的還是電子躍遷。然而,在核子鐘中,這種能量變化發生在原子核內,而原子核比電子要穩定得多,能使計時更精確。

核子鐘新突破(Oliver Diekmann, TU Wien cc By4.0)

問題是,對於核子鐘來說,找到能量躍遷的準確頻率非常困難。這次,研究人員使用了一個精確的光學原子鐘、含有釷-229的晶體和雷射,成功測量了釷-229的躍遷頻率——這是建造核子鐘的重要一步。

「想像一隻腕錶,運行數十億年也不會失去一秒,」美國國家標準技術研究院的研究員 Jun Ye 說。「我們離這個目標還有一段距離,但這次研究讓我們朝這個方向邁進了一大步。」

原子核比電子穩定 運行數十億年也不會失去一秒

這是一項研究中使用到的裝置圖解。該裝置利用紅外頻率梳將激光頻率穩定在JILA 87Sr光學鐘,並通過高次諧波產生技術轉換為真空紫外光(VUV),進行229Th核時鐘轉變的直接激發。當激光關閉後,通過檢測衰變的螢光子來測量該轉變,從而連接核時鐘與原子時鐘。(Nature)

為什麼如此精確的時間測量這麼重要?或許表面上看來沒有立即的應用,但事實上我們每天都在間接使用原子鐘。從銀行轉帳到導航系統,原子鐘都扮演著重要角色。更精確的時間測量可以提升網路速度、改善通信安全,甚至推動更多技術的發展。

「我們已經證明釷可以用來進行超高精度的測量,」維也納工業大學的 Thorsten Schumm 說。「接下來只需要技術上的開發,並不會有太大的阻礙。」

這項突破性的研究發表在《自然》期刊上。

參考論文:1.Frequency ratio of the 229mTh nuclear isomeric transition and the 87Sr atomic clock(NATURE)



【本文獲「明日科學」授權轉載。】