HUAWEI MatePad Pro 12.2／12X香港正式推出！報價｜HUAWEI除了在智能手錶領域推出全新Watch GT 5系列和升級版Ultimate後，近日更在平板電腦領域推出兩款全新旗艦級產品 - HUAWEI MatePad Pro 12.2及HUAWEI MatePad 12 X。



HUAWEI MatePad Pro 12.2"定位為專業級平板，採用嶄新的雙層OLED PaperMatte柔光屏，擁有超高2000 nits亮度、2000000:1 驚人對比度和2.8K高解析度，為用家帶來沉浸式的視覺體驗。同時獲得SGS低視覺疲勞2.0金標認證，能有效減輕長時間使用後的眼睛疲勞。在外觀設計上，HUAWEI MatePad Pro 12.2"融合古典藝術靈感，展現出高端時尚魅力。機身採用獨特的流金絲帛設計，搭配0.5mm超薄航太級玻璃纖維材質，重僅512g、厚度5.5mm，十分輕便。

華為香港終端業務部長楊迪先生表示兩款新機可帶來猶如PC般的體驗。

相比Pro版本，HUAWEI MatePad 12 X則定位為時尚便攜的平板電腦，主打輕盈纖薄設計。機身厚度僅5.9mm、重量只有555g，極易隨身攜帶。背面採用金屬一體化設計，散發出恬靜優雅的光澤，整體流線型外形更加彰顯高級時尚氣質。

HUAWEI MatePad 12 X

無論是HUAWEI MatePad Pro 12.2"還是HUAWEI MatePad 12 X，二者均採用PaperMatte柔光屏幕技術。12寸大屏幕提供清晰細膩的畫質，並模擬紙張質感，有助於提升書寫體驗。同時運用抗眩光納米蝕刻技術和超疏水抗油污薄膜塗層，在戶外陽光下也能清晰可見，而且能大幅減輕長時間使用的眼睛疲勞。

HUAWEI MatePad Pro 12.2

硬件方面，HUAWEI MatePad Pro 12.2"擁有出色的規格，在軟件生產力上也有精彩表現。平板支援HUAWEI星躍鍵盤及全新一代HUAWEI M-Pencil星閃筆，滿足用戶各種辦公和創作需求。預載的GoPaint專業繪畫軟件和WPS Office辦公套件，為用家呈現出卓越的生產力體驗。

機身非常輕巧

同時，HUAWEI MatePad Pro 12.2"搭載10100mAh大容量電池，支援100W快速充電，可為繁重的創作和生產力需求提供持久續航力。另外還配備8個高質量揚聲器單元和大容積後聲腔，創造出出色的音響效果，帶來沉浸式的多媒體娛樂。

時尚與輕便實用於一身的MatePad Pro 12.2／12X

HUAWEI MatePad 12 X同樣備有出色的軟件體驗。內置HUAWEI Notes應用，支援實時音頻錄製和多筆記同步顯示等功能，方便用戶捕捉和整理靈感;另外還預載了GoPaint專業繪畫軟件，充分滿足創作者的需求。

無論是HUAWEI MatePad Pro 12.2"還是HUAWEI MatePad 12 X，這兩款全新旗艦平板都都已經正式推出。前者12+512GB版本售價為$6699（連鍵盤、星閃筆及滑鼠），後者12+256GB版本則為$4199（連鍵盤、星閃筆及滑鼠）。