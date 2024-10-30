假投資真詐財騙案不絕　Meta利用臉部辨識　對抗名人肖像被濫用

Meta宣布發展臉部辨識功能，顧名思義，透過分析和比對臉部視覺特徵來辨識個人身分，以此識別濫用名人肖像的廣告。實際作法為何？可能侵犯用戶隱私嗎？



直到現在，層出不窮的詐騙集團仍然在社群平台投放假冒名人詐騙廣告，像是「黃仁勳教你存股」、「謝金河邀請你投資」等，類似詐騙廣告在平台上橫行。

（數位時代提供）

針對這種情況，Facebook母公司Meta終於採取實質行動應對。

Meta在10月21日宣布，正在擴大臉部辨識技術（Facial Recognition），顧名思義，透過分析和比對臉部視覺特徵來辨識個人身分，以此識別濫用名人肖像的廣告。

Meta的實際作法為何？新的臉部辨識功能會侵犯用戶隱私嗎？

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號召全球5萬名公眾人物參加試驗

根據《衛報》報導，Meta將從今年12月起，在全球挑選約5萬名公眾人物參加試驗，將他們的臉書（Facebook）、Instagram個人資料照片與涉嫌用於詐騙廣告的影像進行比對。一旦匹配確認是詐騙廣告，平台會自動擋下並且刪除該則內容。

Meta表示，此計畫不會在英國、歐盟、韓國以及美國德州和伊利諾州等地區實施，基於個人隱私保護，這些地區的監管機構尚未對臉部辨識技術授予許可。

所有參與的名人將收到報名通知，如果不想參加可以隨時選擇退出。

此外，Meta還宣布將採用相同的臉部辨識技術，允許用戶上傳影片自拍照，以在個人帳戶被詐騙集團劫持（鎖定）時協助收回帳戶，不排除是Meta擴展其數位身分領域產品的一種策略方式。

「臉部辨識的過程是即時完成的，比人工審核更快、更準確。」Meta全球總監大衛．阿格拉諾維奇（David Agranovich）期待：

因此我們能夠更快地應用執行政策，並保護我們應用程式上的用戶免受詐騙和名人的侵害。

臉部資料存在隱私疑慮？Meta：不會用於任何其他目的

這其實不是Meta第一次推動「臉部辨識功能」。

早在2021年，Meta就因為隱私問題而停止使用臉部辨識功能，特別是在照片中自動建議與標記用戶。但關於這次的防詐計畫，大衛．阿格拉諾維奇強調，無論是用於詐騙廣告還是帳戶劫持、比對結果是否匹配，經過臉部比對測試完畢後，所有產生的臉部數據資料將立即被刪除，且這些資料不會用於任何其他目的。

大衛．阿格拉諾維奇也說：

即使成功，詐騙者也可能會不斷改進他們的策略，試圖逃避檢測。因此，我們（指Meta）知道我們必須不斷迭代和建立新工具，才能領先於他們下一步要做的事情。

以下是Meta聲明摘要：

詐騙者經常嘗試使用公眾人物（例如內容創作者或名人）的圖像來誘騙人們參與進入詐騙網站的廣告，在這些網站上，人們被要求分享個人資訊或匯款。這種計劃通常被稱為「名人誘餌」，違反了我們的政策，並且對使用我們產品的人不利。



當然，許多合法廣告都會出現名人。但由於名人誘餌廣告的設計看起來很真實，因此它們不容易被發現。我們的廣告審核系統，主要依靠自動化技術來審核每天在Meta平台上運行的數百萬個廣告，包括詐騙。這個自動化過程包括對廣告不同組成部分的分析，例如文字、圖像或影片。



現在，我們正在測試一種檢測名人誘餌詐騙的新方法。如果我們的系統懷疑某個廣告可能是騙局，其中包含有可能成為名人誘餌的公眾人物的圖像，我們將嘗試使用臉部辨識技術將廣告中的臉孔與該公眾人物的Facebook 和Instagram 個人資料圖片進行比較。



雖然在應用臉部辨識技術的過程中，Meta可能無法總是做出正確的判斷，但我們相信臉部辨識技術可以幫助我們更快、更準確、更有效。我們將繼續與監管機構、政策制定者和其他專家討論在這一領域的投資。



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【本文獲「數位時代」授權轉載。】