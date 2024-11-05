Apple對Vision Pro失去信心？郭明錤指平價版量產計劃延至2027年

郭明錤：蘋果推遲低價版Vision Pro量產至2027年後



據知名分析師郭明錤透露，蘋果的低價版頭戴式顯示設備Vision Pro的量產時間已經延遲到2027年之後。他表示，這意味著在2025年，蘋果的新款頭戴顯示設備只會進行處理器升級至M5的Vision Pro。

郭明錤：蘋果推遲低價版Vision Pro量產至2027年後（x）

郭明錤認為，蘋果推遲低價版Vision Pro量產的主要原因是單純降低價格並不能幫助創造成功的用例。他進一步舉例說，在HomePod銷售不如預期後，即便推出了低價版HomePod mini也無法讓蘋果智能音箱成為主流產品。

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此前有報道稱，蘋果正在研究為其Vision Pro空間計算頭顯的低價版使用低分辨率顯示器。消息來源稱，蘋果已從日本顯示器公司（JDI）獲得了OLED顯示屏樣品，像素密度約為每英寸1500像素（PPI）。這大大低於目前Vision Pro所使用的3391 PPI顯示屏。

Vision Pro低價版要在2027年才推出？（apple）

另外值得一提的是，關於蘋果公司是否計劃推出一款新的廉價、高性能的筆記本電腦的問題也引起了業界的關注。雖然目前還沒有確切的消息，但可以預料的是，如果蘋果真的推出了這樣一款產品，那麼它將對整個PC市場產生重大影響。

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