Apple Watch Series 10輕盈設計與快速充電新體驗　是時候入手？

Apple Watch Series 10硬體大革新，實際配戴體驗如何？新功能、APP有感嗎？



今年蘋果秋季發表會登場的Apple Watch Series 10，也代表著Apple Watch這款經典產品問世滿10周年了。

今年新款主要針對材質、重量、螢幕大小、厚度等硬體設計上進行革新，並加入水深等全新偵測功能，《數位時代》取得鋁金屬42mm的玫瑰金色版本，進行實測。

Apple Watch Series 10實測。（數位時代提供）

外型：材質、厚度、螢幕大小全面升級

開啟外層的紙盒，會看到Apple Watch Series 10錶芯和錶帶兩個盒子分裝，錶芯盒裡，附上Apple Watch專屬的編織紋充電線和說明書。

先看錶芯的外型設計，Apple Watch Series 10的材質和前幾代有所區隔，過去提供的是鋁、不鏽鋼版本，今年則改為鋁、鈦兩種，鋁版為霧面質感，有三色銀、玫瑰金、曜石黑，鈦金屬則為亮面，推出原色、金色、石瓦色，《數位時代》取得的是鋁金屬的玫瑰金色版本。

Apple Watch Series 10推出42mm和46mm兩種版本，配備歷代最大的螢幕，面積比Apple Watch Series 4、5、6增加了30%，也比近代一些的Series 7、8、9大了9%，在觀看「訊息」、「郵件」或「新聞」時，可以看到更多的文字列或將字體放大。

機身也變薄，從上一代的10.7mm消減到9.7mm。

Apple Watch Series 10 厚度縮減。（數位時代提供）

實際配戴最大的感受就是「輕盈」，鋁版本僅30克，比AirPods充電盒的38克還輕，在手腕上的「存在感」相當低。

Apple Watch Series 10僅30克，配戴起來相當輕盈。 （數位時代提供）

而官方搭配的尼龍編織錶帶，是今年新推出的「梅李色」，延續蘋果招牌的錶帶設計，表面利用微幅突起的編織方式保留空隙，觸摸起來是柔軟的，減少和皮膚接觸時的摩擦，不只輕盈也相當透氣，就算洗完手沾溼錶帶也不會因為吸水變得厚重。

充電速度加快！30分鐘可充80％電量

至於Apple Watch Series 10續航力這次沒有明顯變化，和上一代官方數據同樣是18小時，實際使用感受也是天天都需要充電。

不過這次差異最大的在於充電速度，從0%充到80%的電量，Series7到Series 9都是大約45分鐘，Series 10的電量只要30分鐘，而且充8分鐘就可滿足8小時的睡眠追蹤需求。

因為充電速度加快，實際體驗即使睡前忘了充，在起床後緊急充個15分鐘也可以支應一整天工作的需求。

Apple Watch Series 10電量沒有提升，但充電速度加快。 （數位時代提供）

軟體功能：可直接聯動音訊App

Apple Watch Series 10可以直接聆聽、控制音訊播放，包括Apple Music、Apple Podcast和Spotify其他第三方應用程式，搭配WatchOS的自動下載集數功能，可以輕鬆在沒有攜帶手機出門時聆聽Apple Podcast的內容。

這一代還支援了過去Ultra系列專屬的各種潛水、游泳等水上活動所需的功能，包含「水深」APP，提供水下深度與水溫感測，水深最高支援6米，全新「潮汐 」App，也能夠查看全球各地的浪點與潮汐狀況

至於健康相關功能，今年心推出的是「睡眠呼吸中止偵測」，能夠在睡眠期間感測到暫停呼吸、呼吸減弱等症狀。不過這項功能需要向在地主管機關申請核准才能使用，目前台灣尚未推出，依照過去新健康功能上線的情形，有可能需要等待一年以上的時間。

Apple Watch睡眠呼吸中止功能還沒在台灣上線。 （數位時代提供）

總結：硬體大革新、軟體可能要等明年更豐富

Apple Watch Series 10今年在硬體上有大幅度調整，以過去的規律看來，蘋果每三代就進行一次厚度、螢幕大小的革新，這次重新設計後，配戴上明顯更輕盈，螢幕閱讀效果也更佳，首度推出鈦金屬版本，也是蘋果「招牌材質」首度登陸Apple Watch。

Apple Watch Series 10在硬體有大幅度更新。 （數位時代提供）

至於軟體功能，台灣用戶體感上，恐怕和前2-3代沒有太多變化，畢竟水上活動相關APP，對於特定運動族群來說效用更大，睡眠呼吸中止功能也還沒在台灣上線。

各界矚目的Apple Intelligence，目前也還沒公布支援Apple Watch的相關消息，未來更多AI功能如何和Apple Watch整合、是否能透過WatchOS更新來支援前幾代產品都是未知數，期待明年有機會揭曉。

Apple Watch Series 10香港售價



◆ 鋁金屬

42mm：HK$3199、HK$3999（LTE）

46mm：HK$3399（GPS）、HK$4199（LTE）



◆ 鈦金屬

42mm：HK$5499（LTE）

46mm：HK$5899（LTE）



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