這機器人只有25公斤重　卻能替你遞藥沖咖啡　以創新科技改變生活

誰說機器人一定得像人？



大部分人眼中的人形機器人，就是有胳膊有腿，外觀動作像個人。

但是，近日亮相的「貢嘎一號」人形機器人，重新「定義」了人形。

「貢嘎一號」人形機器人（機器之心提供）

它長得有點好玩，腦袋是個四四方方的小盒子，軀體像根晾衣杆：

胳膊是個可夾取的機械臂：

「貢嘎一號」人形機器人（機器之心提供）

腿腳則像個帶輪子的掃地機器人：

「貢嘎一號」人形機器人（機器之心提供）

搞機器人的都知道，人形機器人的手部和腿部運動控制一直是大難題。

為此，不少生產廠商費盡心思。

而「貢嘎一號」這捷徑走得，多少有點大膽。

不過，它勝在性能強悍，一面世就創造了多項紀錄：

全球最輕量的人形機器人；

擁有全球最長的續航時間；

最高負重比高於業界平均水平 5 倍以上。



它可以在房間裏自由移動：

能拿遙控器：

收拾客廳的玩具，丟垃圾：

甚至給生病的主人端水遞藥：

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-1- 這人形，多少有點牽強啊

這個長得不像人的人形機器人，是個四川娃，由成都人形機器人創新中心研發而成。

據稱，它是國內唯一、全球唯三，擁有人形機器人「最強大腦」的超輕量級人形機器人整機產品。

啥叫超輕量級？

就是機身自重 30KG 以內，續航 6 小時以上，負重比（最高負載 / 機身自重）達 0.1 以上。

而「貢嘎一號」整機重量僅為 25 公斤，遠低於業界整機普遍的 60 公斤 - 250 公斤的範圍。

同時，它最高作業高度為 1.6 米，最大臂展 1.1 米，最大負載量達 5.5 公斤，負重比達 0.22，全球最高。

此外，它還擁有全球最長的續航時間，長達 8 小時，算力達到 200 TOPS。

「貢嘎一號」人形機器人（機器之心提供）

貢嘎一號還內置多模態模型，相當於機器人的「大腦」。

人類指令一到，它就通過「大腦」的學習思考，進一步解析指令、規劃路徑，最後付諸行動。

「貢嘎一號」人形機器人（機器之心提供）

比如，下班回家後，主人只需說一句：我回來了！它就能送上問候，並拿出拖鞋：

自主觀察環境，識別雜亂堆放的鞋子，並排列整齊：

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再比如，讓它取一瓶冰鎮無糖飲料。

該機器人先通過提取關鍵詞「冰鎮」，推理出應該去冰箱裏尋找；又根據「無糖」，讀取飲料瓶身文字；然後用抓夾打開冰箱門，取出飲料：

還能沖咖啡：

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以及整理牀鋪：

-2- 科技向善

最近，韓國科學技術學院（KAIST）推出了一款外骨骼機器人，名叫 WalkON Suit F1。

這款機器人專為完全癱瘓者設計。

個子大約是半個成人那麼高，有兩隻笨重的大腳，腿部還有膝關節和踝關節，可以彎曲和伸展。

韓國科學技術學院（KAIST）的WalkON Suit F1。（KAIST）

與傳統外骨骼機器人不同，它能夠像人形機器人一樣，走到患者身邊。

這主要得益於關節處的電機和減速器，這些部件幫助驅動腿部的運動。

別看它走得緩慢，還搖搖晃晃的，其實穩得一批。

它可以主動控制其重心以抵抗重力，即使用戶用枴杖使勁推它，它也能保持平衡而不倒下。

它採用前部對接方法，患者可以保持坐姿，外骨骼自行包裹在患者腿部和身體周圍。

整個過程不用從輪椅上下來，也無需別人幫忙。

在外骨骼機器人的協助下，患者完全可以直立起來，並解放雙手：

即使扔掉手杖，患者也能自由行走：

此外，它還安裝了用於障礙物檢測的視覺識別系統，以及用於神經網絡應用的 AI 板。

韓國科學技術學院（KAIST）的WalkON Suit F1。（KAIST）

這款外骨骼機器人還在機器人技術競演大賽「Cybathlon 2024」上獲得冠軍。

該比賽每 4 年舉行一次，有着「半機械仿生奧運會」之稱。

這也是 KAIST 繼 2020 年之後的第兩次奪冠。

比賽中，WalkON Suit F1 僅用 6 分 41 秒，就完成了在狹窄椅子間側步、移動箱子、沒有枴杖自由步行等六項高難度任務。

參考鏈接：



https://news.kaist.ac.kr/newsen/html/news/?mode=V&mng_no=40910



https://www.youtube.com/watch?v=3ASAtvkiOhw



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【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】