消除續航焦慮　5招讓手機電量翻倍耐用　適時關閉5G網絡效果顯著

假期終於到了，無論是短途郊遊還是長途旅行，手機作為我們的貼身助手，續航還是非常重要的，回家途中手機電量逐漸告急的窘境真是想想就害怕。



為了減少「續航焦慮症」，今天筆者就來介紹幾個簡單有效的電池管理技巧，讓你的手機電量更加耐用，保證手機全天候在線。

5招讓手機電量翻倍更耐用：

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1、適當關閉5G開關

適當關閉5G開關（中關村在線提供）

關閉5G開關後，手機不再搜索和連接5G網絡，減少了相關射頻模塊的功耗以及信號搜索過程中的電量消耗。根據測試，在5G連接下相比4G環境會多消耗一定比例的電量，所以關閉5G關能明顯降低手機耗電量，尤其是在 5G 信號覆蓋不好的區域，省電效果更為顯著。

2、開啟低電量模式

省電模式是手機系統通過一系列預設的設置調整，來降低手機的整體功耗。比如限制 CPU 的性能，降低其運行頻率，減少不必要的後台程序運行，限制屏幕亮度的自動調節範圍，關閉一些如藍牙、GPS、NFC 等不常用的無線功能模塊等，從而減少電量的消耗。

開啟省電模式後，運行大型應用程序或進行多任務處理時的耗電量減少；後台程序的限制也避免了一些應用在後台偷偷運行消耗電量；關閉不常用的無線功能模塊進一步減少了電量的額外消耗。

3、開啟自動亮度

開啟自動亮度（中關村在線提供）

屏幕是耗電大戶，如果用戶長時間將屏幕亮度調得過高，會消耗大量電量。自動亮度功能是通過手機的光線傳感器實時檢測周圍環境的光線強度，然後根據檢測到的光線自動調整屏幕的亮度。在光線較暗的環境下降低屏幕亮度，在光線強的環境下適當提高屏幕亮度，以保證屏幕顯示效果的同時，儘可能降低屏幕的耗電量，

4、調整後台應用

調整後台應用（中關村在線提供）

如果不嫌麻煩的話，可以在電池選項裏詳細查看一下耗電APP排名，並關閉它們的後台刷新權限。特別是社交媒體、新聞應用等，它們常在後台頻繁更新，佔用大量資源。

及時清理和關閉不需要在後台運行的應用程序，可以有效減少電量的消耗。對於一些不常用但在後台運行的應用，關閉它們可以釋放內存和CPU資源，降低手機的整體功耗，達到省電的目的。

5、別忘了攜帶尿袋和充電線

別忘了攜帶尿袋和充電線（中關村在線提供）

儘管有許多省電的小技巧，但最可靠的方法還是隨身攜帶尿袋（移動電源／充電寶）和充電線。建議選擇那些容量大且便於攜帶的充電寶，在手機電量不足時能夠及時為其提供充足的電力。此外，準備一根支持快速充電的數據線也非常實用，這樣即使只有短暫的時間，也能高效地為你的設備補充能量，確保手機始終保持最佳狀態。

6、總結

經過這些操作，手機的續航能力肯定會有明顯提升，假期中無論走到哪裏都能安心享受旅途的樂趣，徹底告別續航焦慮。如果你在日常生活中還能保持一些良好的電池管理習慣，還能延長手機電池的使用壽命，讓花在手機上的每一元錢都能物超所值。

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