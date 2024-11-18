JBL TOUR PRO3耳機體驗　時尚外觀配專業音樂享受　降噪表現出色

繼去年推出JBL TOUR PRO2音樂商務艙二代之後，JBL今年又推出了升級版——JBL TOUR PRO3音樂商務艙三代 真無線降噪耳機。經過一段時間的使用，我發現JBL 音樂商務艙三代是一款新穎且功能強大的耳機。它有效解決了我對當下真無線耳機設計的一些痛點，比如佩戴貼合度、豐富的功能、便捷的操作以及出色的降噪表現等。



JBL TOUR PRO3耳機體驗（中關村在線提供）

此外， JBL在這款全面升級的產品中帶來了多項升級與創新，使用體驗明顯提升。經過一周的使用，今天筆者將跟大家分享一下這款耳機的使用感受，以及適合的用戶群體。

時尚的外觀設計，舒適的佩戴體驗

JBL音樂商務艙三代延續了LCD觸控屏這一特色，並在設計上有所提升。充電艙的屏幕尺寸比上一代大了約30%（從1.45英寸變為1.57英寸），整體觀感更輕巧，屏幕觸控體驗也更加出色。

在配色方面，JBL音樂商務艙三代提供炫冰拿鐵和鋼琴黑兩種選擇。此次測評使用的是時尚大氣且帶着商務範兒的拿鐵色。

關於耳機本體，佩戴的舒適度值得稱讚。我的耳朵對於佩戴入耳式耳機還是比較挑剔的，JBL音樂商務艙三代在人體工學設計和重量分佈方面做得很到位，耳機戴在耳朵裏沒有異物感和堵塞感，舒適性和穩固性都很出色。為了滿足不同耳型用戶的需求，JBL音樂商務艙三代還提供了五種尺寸的硅膠耳塞套（XS/S/M/L/XL），並附送一副記憶海綿耳塞套（M），極大提升了佩戴的舒適性。

此外，JBL音樂商務艙三代的IPX5防水等級設計，增強了耳機的耐用性和防水性能。總的來說，JBL音樂商務艙三代不僅在顏值上有所提升，在佩戴舒適度方面也下足了功夫。即便是像我這樣的敏感耳朵，也能獲得最舒適和穩固的佩戴體驗。

圈鐵雙單元設計，音質全面提升

在聲學結構上，JBL音樂商務艙三代採用了11mm動圈+高靈敏度動鐵雙驅動單元，並嵌入了經典的兩分頻設計，將動鐵單元的高音頻段與動圈單元的中低音頻段優勢相結合，再經由哈曼專業聲學團隊的精心調校，帶來了更具臨場感和高解析力的聲音表現。

在聲音細節方面，藉助LDAC高分辨率藍牙編解碼器，JBL音樂商務艙三代能夠從兼容的Android設備傳輸高質量音頻，確保聲音表現更加寬鬆和平衡，讓你聽到更多細節，而不會增加中高頻的刺耳感。

JBL TOUR PRO3耳機體驗（中關村在線提供）

在聽感上，JBL音樂商務艙三代的聲音非常自然，在聆聽不同風格的音樂時不會出現突兀或尖鋭的高頻，也沒有過分轟頭的低頻，給人帶來舒適的聽覺體驗。在將深沉的低音與人聲相結合的曲目中，這一點最為明顯，例如Billie Eilish的《bad guy》這首歌，Elish的低聲細語漂浮在顫動的低音之上，中高音的細節表現可圈可點。用戶還可以通過EQ預設和10波段均衡器進行自定義調節，根據自己的喜好微調音色。

此外，JBL音樂商務艙三代還支持空間音頻功能。在開啟音樂模式下，聲場顯得更為寬廣。在 Avril Lavigne的《Anything but Ordinary》中，這項功能為歌曲賦予了更多的空間感，並略微增強了低頻，提升了作品的共鳴。

在涅槃樂隊的紐約不插電現場《MTV Unplugged In New York（live Acoustic）》的開場曲《About a Girl》中，我可以清晰分辨出人聲與樂隊中不同位置的樂器，它們形成一個三維環繞聲場，帶來更具有臨場感的聆聽體驗，這在聽感上是一個很大的提升。

JBL TOUR PRO3耳機體驗（中關村在線提供）

耳機全新的頭部跟蹤功能令人印象深刻。當用戶左右轉動頭部時，音樂的聲像仍能固定在空間中，帶來更為沉浸的聽覺體驗。這一功能在觀看視頻內容時同樣好用，它能使聲音固定在屏幕位置，而不會隨着頭部移動，極大地增強了影音體驗的真實感與自然感。

卓越的降噪效果

JBL音樂商務艙三代的降噪能力也令人非常滿意，當開啟降噪功能並將音量調到50%時，可以顯著屏蔽外界的噪音干擾。

如果你希望聽到更多外界的聲音，可以通過應用程序中的滑塊調節降噪強度，或者啟用「環境感知」和「自由通話」功能，無需摘下耳機便能輕鬆進行對話。無論是街頭的喧囂、地鐵的報站聲，還是辦公室的交談聲，JBL音樂商務艙三代都能讓你自如交流。

JBL TOUR PRO3耳機體驗（中關村在線提供）

豐富的智能功能和便捷操作

在功能方面，JBL音樂商務艙三代可謂集齊了日常任何你可能會用到的功能，並且把常用的功能都放在了充電艙上，方便用戶操作。

日常使用，像是播放控制（播放/暫停、切換曲目）、音量控制、ANC/環境音模式、空間音頻設置、調節EQ、尋找我的耳機等等，都可以便捷地在充電艙上操作。當然，用戶也可以根據自身需求，在JBL HEADPHONES APP應用程序中對功能進行排序或關閉。

對於經常需要商務出行的人來說，JBL音樂商務艙三代還貼心地設計了SilentNow靜噪功能。開啟此功能後會斷開藍牙並開啟降噪，為用戶創造了一個無聲的私密空間，方便用戶在繁忙的差旅中休息小憩。用戶可自定義靜噪點開始和持續時間，也可以選擇靜噪結束時讓鬧鐘喚醒自己，很是貼心。

JBL音樂商務艙三代還有一個非常貼心的功能：在飛機上，用戶可以通過原廠附送的USB-C to 3.5mm音頻線將充電艙連接到機上娛樂系統，一邊享受安逸的私人空間，一邊享受具有空間音效的娛樂影音內容。要知道，這可比飛機上附送的耳機的糟糕音質好上一百倍都不止。

44小時超長續航，解決充電焦慮

JBL音樂商務艙三代提供了卓越的續航能力。耳機播放時間最長可達8小時（開啟降噪狀態），關閉降噪最長可達11小時，耳機+充電盒的綜合續航時間在32到44小時之間，能夠充分滿足對於經常需要長途飛行的商務人士的需求。此外，充電艙也提供了無線充電功能，讓日常使用更加便捷。

JBL TOUR PRO3耳機體驗（中關村在線提供）

總結

這次JBL音樂商務艙三代的功能太多了，雖然還有很多話要說，但為了節省篇幅（以及閲讀體驗），我僅着重介紹了它的升級點和一些重要的新功能體驗。特別是這次時尚潮流設計和出眾的音質表現令我印象非常深刻，非常符合JBL耳機天聲敢出彩的理念。

JBL TOUR PRO3耳機體驗（中關村在線提供）

從這款產品中高端的定位來看，它的售價必然不便宜，但這款耳機提供的功能如此之多，在我看來物有所值。除了音質、降噪、通話質量和電池續航，它還提供了一系列非常有用的功能。如果你喜歡耳機提供的豐富功能，且希望通過硬核科技暢享高品質音樂聆聽體驗的話，它將是你的不二之選。

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