Windows 10將於明年10月退休　一文看清對誰影響最大要如何應對

相信最近大家都關注到了一個訊息，那就是從明年10月14日起，微軟將停止對Windows 10的支援。



那麼這個消息對於大家來說意味著什麼呢，是無法使用Windows 10還是微軟逼著大家升級Windows 11？相信看完這篇文章，你心裏就有數了。

Windows 10終於要退休了（microsoft）

先明確，微軟停止對操作系統的支援是什麼意思。停止支援並不是說到了那天，Windows 10就無法使用了。而是說微軟不會為Windows 10提供安全更新，更不會有功能更新。事實上它並不會影響到大家的使用。相信現在也有一些用戶用著Windows XP、Windows 7操作系統，仍然正常使用。

Windows 7已被退休多年，但仍有不少人在使用。（microsoft）

問題其實在安全更新上。微軟一直保持更新，除了修復bug、添加新功能外，主要還是提供安全更新。操作系統面臨的環境並不安全，新的安全隱患層出不窮，除了病毒外，系統自身的漏洞、硬件漏洞也會隨著時間逐漸暴露出來。

微軟提供安全更新，就是將已經發現的漏洞補上，降低系統被攻擊的風險。

+ 11

微軟會為Windows作業系統提供安全更新（中關村在線提供）

事實上微軟停止對Windows 10進行支援，也就是停止提供安全更新，對於個人影響並沒有那麼大，影響比較大的其實是企業用戶。畢竟對於想要利用漏洞獲取利益的駭客來說，攻擊個人獲得的好處，遠遠少於攻擊企業用戶。畢竟個人被攻擊了，無法重裝個系統就解決了，可能個人數據可能會被竊取，但整體經濟損失不會特別高。當然，如果是特別隱私的數據，可能會遭受勒索，特別是名人，以前各種門事件就是例子。

但對於企業來說，企業數據非常寶貴，它是與經濟效益直接掛鈎的。特別是大型企業，一旦被攻擊，重要數據被竊取，往往被勒索百萬、千萬，甚至上億的數額。

微軟停止對Windows 10進行支援，影響比較大的是企業用戶。（中關村在線提供）

所以微軟停止對Windows 10的支援，其實對於企業的影響比較大。微軟往往也會為企業提供付費服務，也就是為微軟支付費用，微軟會定期提供安全更新。畢竟對於企業來說，不是說一下子就能夠升級到Windows 11，還需要考慮內部軟件系統的兼容性等問題。

看到這裏，相信大家對微軟停止對Windows 10支援有了一定了解，它主要是指微軟停止為Windows 10提供安全更新，而這並不影響到Windows 10系統的使用。它對於個人用戶影響比較小，個人可以安裝第三方安全軟件提高應對攻擊的能力。它對於企業的影響比較大，企業可能需要付費購買安全更新。

Microsoft 公開 Windows 10 個人安全性更新延伸計畫，一年 US$30。（blogwindows）

所以，大家不用擔心，屆時Windows 10無法使用，即使過了2025年10月14日，Windows 10也是可以正常使用的。提高安全意識，不打開、不瀏覽亂七八糟的網站或文件才是最重要。

延伸閱讀：大學生該買平板還是手提電腦？性能、價格、使用環境全面分析對比（點擊連結看全文）

+ 4

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】