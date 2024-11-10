擔心旅行時手機會沒電？這3款大電池　續航力驚人手機值得考慮

長假旅行的時候，手機續航差是個讓人很頭疼的問題。比如正在欣賞美景想拍照呢，結果手機沒電了，特別掃興。



今天，咱們來看看有哪些續航比較不錯的手機值得推薦，想要個長續航大電池的手機，讓你不用擔心沒電，好好享受假期旅行，趕緊看過來。

旅行時最擔心的就是手機沒電。（unsplash@tom-cleary）

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OnePlus Ace3 Pro

OnePlus Ace3 Pro（OnePlus）

OnePlus Ace3 Pro不僅是一款有著出色性能的機型，它的續航實力也不差，它用上了能量密度是763Wh/L的冰川電池，電池容量高達6100mAh，這也是一加品牌歷史上最大的手機電池。

OnePlus Ace3 Pro（中關村在線提供）

在我們的續航測試中，OnePlus Ace 3 Pro在測試結束後仍然能有78%的剩餘電量，表現相當出色。這樣的成績也使其在ZOL續航天梯榜上成功躋身前三，與一眾同級產品甩開了10%左右的差距。所以，如果你需要一款既有性能又有續航的機型，一加Ace 3 Pro肯定值得試一試。

realme GT Neo6

realme GT Neo6（realme）

在手機的續航領域，真我一直走在行業前列。realme GT Neo6這次為我們帶來了5500mAh＋120W旗艦級黃金續航組合，這個組合幾乎沒有任何短板，在中端機領域來說無疑是一張王炸。

realme GT Neo6（realme）

和OnePlus Ace3 Pro一樣，realme GT Neo6在我們的續航天梯榜單中同樣名列前茅，即便是重度使用一天也不會有任何問題。另外，realme GT Neo6的快充也很猛，真我分分鐘幫你快回血，久用不斷電。

iQOO Z9 Turbo+

iQOO Z9 Turbo+（iQOO）

說到續航，藍廠在這方面可以說是很有心得，此前就有vivo S19、iQOO Z9 Trubo一系列長續航機型，這次又帶來了iQOO Z9 Turbo+，這款新機內置了iQOO系列最高容量藍海電池，容量達到了6400mAh，相較於Z9 Turbo提升了400mAh。

iQOO Z9 Turbo+（iQOO）

這麼大的電池，即便是重度使用一整天也不用擔心電量耗盡，輕度使用兩天一充不是夢，並且iQOO Z9 Turbo+在玩遊戲和看視頻上耗電錶現比較優異，如果平時娛樂需求比較大的朋友可以放心選購。

延伸閱讀：買新手機要注意的就是這5項參數 預算許可：處理器儘可能選較新（點擊連結看全文）

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