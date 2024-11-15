Galaxy S25全系列將統一用S8E晶片？網傳1理由不採用Exynos 晶片

早前有傳或會在明年 1 月 5 日發表的三星 Galaxy S25 系列手機，繼發佈日期後新近再有關於裝置晶片組配置流傳。



儘管此前曾流傳裝置或具自家 Exynos 甚至天璣晶片版本，但最新說法就指 S25 全機型或統一採用高通 S8E 晶片組。

Galaxy S25全系列將統一用S8E晶片？（x）

Galaxy S25 晶片組配置消息，來自國內爆料達人 Ice Universe 於較早前分別在 X 及微博帳號發言，指全系列 S25 裝置均只具高通 S8E 晶片版本。

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雖然更早前曾有傳 S25 或具 Exynos 2500 晶片版本，但爆料人就指其將不會用於系列身上，據推斷可能跟此前晶片生產良率未達預期說法有關。

（網上再有其他消息，指Galaxy Galaxy S25發布日期可能有變：）

Galaxy Galaxy S25發布日期在1月23日？（x）

Galaxy Galaxy S25發布日期在1月22日？（x）

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