Nikon Z 6II｜高性價比的全片幅無反相機　性能均衡勝在夠穩定

現在的全片幅無反相機性能確實強，畫質、對焦、防手震、影片拍攝可謂面面俱到，但相對應的價格也是水漲船高，多數機型的售價都在1.5萬元左右。那麼如果您的購機預算只有一萬，是否可以購買到性價比高的機型呢？答案是肯定的！例如今天我們要跟大家介紹的Nikon Z 6II，就是一台機身價格1萬出頭的全片幅無反。



Nikon Z 6II是一台名副其實的水桶機，雖然各項性能單拿出來並不是特別顯眼，但貴在均衡沒有明顯的性能短板，在畫質表現、對焦、防抖、連拍上都令人滿意。

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出色畫質是根本競爭力

Nikon Z 6II搭載了一枚2,450萬像素的全片幅影像感測器，像素雖然不算太高但也是目前全畫幅無反領域的主流水準。而且對多數使用者來說，2,450萬像素也絕對夠用了，畫面細膩程度沒問題，後期裁切二次構圖也依然有著很高的清晰度。

Nikon Z 6II的高感成像表現同樣優秀，以ISO 3200的高感光度拍攝夜景照片，畫面純度與細節都沒甚麼問題。對於喜歡拍攝星空、夜景的攝影愛好者來說，Z 6II在這方面的表現是很放心的。

寬容度一直都是Nikon 相機的強項，從單反時代就一直如此。Nikon Z 6II同樣具備較高的寬容度表現，在面對複雜光影情況時，只要拍攝了RAW格式影像，就有很大的幾率將暗部區域細節或高光區域色彩拉回來。

對焦、防手震、高速連拍都安排

在對焦方面，Nikon Z6 II使用273點混合對焦系統，並且支援人物眼部和動物辨識對焦。Nikon Z6 II還具備機身五軸防手震技術，約五檔效果補償，在手持拍攝時也可獲得清晰的影像。

因為沒有了單反相機中的反光板等機械結構，因此目前無反相機的連拍速度都非常快，即使是高像素的全片幅機型也是如此。 Z6 II使用了兩塊EXPEED6影像處理器，連拍速度高達14fps，並且可以一次拍攝約124張照片。這樣的連拍性能在面對高速運動的主體時也可以輕鬆應對，捕捉精彩的瞬間。

視訊性能滿足VLOG需要

Nikon Z 6II可錄製4K 30P的超高清影片，韌體更新後還提供50P/60P。另外在全高清格式下，還可以錄製120P或100p的影像，實現平滑的戲劇性的慢動作。 Z 6II的HDMI輸出支援外部記錄RAW 、4：2：2 N-Log和複合對數伽瑪（HLG）。配備高階攝影機所具備的12位元RAW視訊輸出，使用Atomos Ninja V在4K超高清和全高清格式下均可使用，從而能更靈活地調整顏色。

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機身輕巧便攜配置全

Nikon Z 6II的機身尺寸約134 x 100.5 x 69.5 mm，機身重量約795g（含電池、記憶卡）。這樣體積和重量對於一款全片幅無反相機來說還是非常輕巧的，無論是使用起來還是攜帶都很方便。雖然是微型相機，但Z 6II卻延續了單反時代Nikon 一貫的設計語言，寬大的手柄帶來了良好的握持手感，手柄處的紅色三角也是Nikon 相機的標誌性設計。

遍佈Z 6II機身上的轉盤、撥輪、快速按鍵在熟悉以後可以帶來便利快速的操作。對於新手來說可觸控的螢幕也讓上手難度大幅降低，Z 6II螢幕支援翻折設計特殊角度取景時可以更加方便。在Z 6II機身頂部保留了一塊單色液晶屏，這在無反時代屬實已經不多見了，這塊面積不大的屏幕並不是沒用的擺設，很多時候低頭垟一眼就能知道相機的拍攝參數和工作狀態還是很方便的。

Nikon Z 6II採用了雙卡槽設計，並且是目前主流的CFexpress和SD卡的組合。如果想要體驗極致的儲存效能，可以選擇使用CFexpress記憶卡；如果想要體驗高性價比的儲存方案，可以選擇SD卡。

Nikon Z6 II搭載的是EN-EL15C電池，在續航力方面有了小幅度提升。不同的是，Nikon Z6 II搭載這顆電池可以實現邊拍邊充，不需要關機就可以直接充電。 Z6 II的外部介面很齊全，麥克風、耳機、HDMI、遙控器接口，可以帶來豐富的擴充性。

價格合適可以入手

目前在京東商城Nikon 官方旗艦店中，Z 6II單機身的售價是10,399元，近期內這個價格還是比較穩定的。 Z 6II性能比較均衡，雖然單項指標拿出來再目前的無反市場上並不是那麼亮眼，但勝在整體性能均衡且價格較低，性價比不錯。

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