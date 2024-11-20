Huawei新產品不止有Mate70　還有摺疊新星Mate X6：拍攝效能進化

據華為終端官方微博宣佈，全新摺疊旗艦華為Mate X6將於11月26日的華為Mate品牌盛典上正式發布，此次盛典華為Mate70系列也將同步登場，眾多新品的集中亮相。



華為Mate X6作為華為在摺疊屏領域的又一力作，自2019年Mate X啟航以來，華為在摺疊屏技術上不斷突破，致力於為消費者帶來更優質的摺疊體驗。

已有254萬人預約Mate70。（Huawei）

據數碼博主曝光Mate X6的詳細配置，該機將提供12GB+512GB、16GB+512GB和16GB+1TB兩種存儲配置，並推出星雲灰、星雲白、曜石黑、寰宇紅和深海藍6種機身顏色選擇，還將集成側邊指紋識別技術。

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在攝影方面，Mate X6前置攝像頭為800萬像素，後置則搭載5000萬像素主攝，輔以1200萬像素潛望式長焦鏡頭、4000萬像素超廣角鏡頭，以及一顆160萬像素的紅外傳感器。

與此同時，華為Mate70系列同樣備受期待。 此前，華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東曾表示，Mate70系列是「史上最強大的Mate」，該系列預計將帶來諸多亮點，如搭載純血鴻蒙HarmonyOS Next正式版，採用全新的麒麟晶片，擁有出色的影像系統等。

從已曝光的訊息來看，Mate70標準版採用6.69英寸1.5k直屏，配備5000萬像素主攝及1200萬像素5x潛望長焦鏡頭；Mate70 Pro則升級為6.88英寸1.5k等深四曲屏，主攝為5000萬像素3.5x潛望長焦鏡頭，影像能力進一步提升。

華為Mate品牌盛典，將在11月26日舉行。

除了華為Mate X6和Mate70系列，據悉此次華為Mate品牌盛典還將有MatePad Pro 13.2平板、Watch D2智能手錶、FreeBuds Pro 4無線耳機以及與江淮合作的百萬級豪華品牌「尊界」首款車型等眾多新品發布。眾多新品齊聚一堂，將全方位展示華為在科技領域的創新成果和強大實力，也為消費者帶來了更多的選擇和期待。

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