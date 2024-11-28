智能戒指崛起能吸引你目光？5大品牌精選之作　最平只需千元左右

長得很有科技感，就是AI含量有點低。



上個月，韓國女團成員 Jennie 在單曲《Mantra》MV 中，佩戴了一款黃色戒指表，圈粉無數。

它是美國品牌 Steve Madden 打造的一款時尚單品，巧妙地將手錶元素融入戒指之中，充滿創意和現代感。

智能戒指崛起能吸引你目光？（機器之心提供）

沒隔幾天，日本公司卡西歐為紀念進軍數字手錶50週年，也造了一款戒指表 ——CRW-001-1JR。

該戒指表預計 12 月在日本上市，售價 19800 日元，約1000 港元。

這個戒指表精緻小巧，錶殼僅有 1 英寸左右，但卡西歐還是設法塞進了一個復古六段式 LCD 屏幕，可以顯示小時、分鐘和秒。

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它有三個功能按鈕，可以調出日期或者不同時區的時間，還能當秒錶用。

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它是用一種特殊的金屬粉末做的，所以設計和細節都很精緻。

錶殼和戒圈是由拋光不鏽鋼製成，背光防水，屏幕還有燈光和鬧鐘功能。

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不過，這個鬧鐘並不是響鈴，而是讓屏幕閃起來。

該戒指表由一小塊電池供電，可以用兩年，換電池也很容易。

戒圈大小不可調整，為美版 10.5 號，卡西歐提供了一些墊片，讓手指細的人也能佩戴。

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雖然卡西歐的戒指表長得很有科技感，但實際 AI 含量並不高。

它沒有市面上智能戒指那些健康監測、運動追蹤等功能。

-1- 好看到哭的戒指表

時尚是個輪迴。

上世紀 20 年代，戒指表的設計就相當成熟，尤其是鑲嵌寶石、帶有小機關的聖甲蟲戒指表，曾在上流社會風靡一時。

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後來，戒指表更加多元化，不少時尚大牌也紛紛涉足，比如積家、江詩丹頓、勞力士等。

智能戒指崛起能吸引你目光？（機器之心提供）

前段時間，美國手錶品牌 TIMEX 聯合法國時尚品牌 Maison Margiela，也突襲發售了一款造型獨特的戒指表。

官網定價 180 美元，約合港幣 1400 元，發售十天，就已賣斷貨，溢價一度升至 3000 元左右，二級市場更是一表難求。

智能戒指崛起能吸引你目光？（機器之心提供）

其外觀與卡西歐類似，錶殼和戒圈也是不鏽鋼材質，並做了拋光處理，呈現鏡面金屬光澤。

智能戒指崛起能吸引你目光？（機器之心提供）

不過其功能相對簡單，正面屏幕只能顯示時間、日期，並不支持秒錶、倒計時、鬧鐘以及標誌性的 Indiglo 夜光顯示。

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該戒指表共有兩個尺寸，表徑尺寸分別為 16.5mm 和 19.8mm，厚度為 7mm。

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戒圈具有一定的伸縮性，可以滿足不同指圍大小。

智能戒指崛起能吸引你目光？（機器之心提供）

美國時尚品牌 FOSSIL 也曾打造過「老錢千金風」的戒指表，官網售價 130 美元，約合港幣1011 元。

它擁有金、銀、粉三種配色，錶殼和戒圈為不鏽鋼材質，錶殼尺寸為 14mm，錶盤是太陽紋設計，配以經典的羅馬數字。

智能戒指崛起能吸引你目光？（機器之心提供）

戒圈寬 6mm，也是可調節的，能夠適合大多數手指佩戴。

它還具有 50 米防水功能，在日常洗手或小雨中也能放心佩戴。

智能戒指崛起能吸引你目光？（機器之心提供）

-2- 智能戒指，美麗小廢物？

無論是卡西歐還是 TIMEX，它們的戒指表雖然精美，但並沒有多少智能。

而作為可穿戴設備中的「潛力股」，智能戒指被不少玩家看好。

1. Oura Ring 4（售價 349 美元起）

鏈接：https://ouraring.com/product/rings

Oura Ring 4（ouraring）

芬蘭科技公司 Oura 可以説是智能戒指的「鼻祖」，其最新產品 Oura Ring 4 是目前市面上功能最全面的智能戒指之一。

Oura Ring 4 外觀設計時尚，提供六種飾面顏色選擇，包括銀色、黑色、金色、拉絲銀、隱形黑和玫瑰金。

Oura Ring 4（ouraring）

每個 Oura Ring 都配有一個特定尺寸的充電器和 USB-C 充電線，每次充電需要 20-80 分鐘，最長續航可達 8 天。

它搭載了用於監測血氧水平、心率、心率變異性、呼吸速率和皮膚温度的「研究級」傳感器，並支持運動和活動監測以及睡眠追蹤。‍

Oura Ring 4（ouraring）

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同時，Oura Ring 4 還‍引入了一種新的智能傳感算法，將傳感器信號路徑的數量從 8 個增加到了 18 個，使得測量更加精準，且不受戒指旋轉和手指尺寸差異的影響。

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Oura Ring 4（ouraring）

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在軟件方面，Oura App 推出了膳食記錄系統，可以使用手機攝像頭通過 AI 識別用户吃過的食物，並將其加入時間線當中。

不過，它僅限於記錄，不能進行卡路里計算。

Oura App 還為用户準備了一個 AI 聊天機器人，用户可以詢問自己的健康指標，它會基於收集的數據和專業健康知識給出個性化的保健建議。

壓力監測功能「Daytime Stress」則允許用户實時查看自己的壓力狀態，以便更好地進行自我調節。

Oura Ring 4（ouraring）

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此外，Oura Ring 4 還專門為正在備孕的女性新增了「Fertile Window」功能，幫助女性用户識別受孕日，顯示每日受孕機會和排卵時間的估計值。

Oura Ring 4（ouraring）

至於售價，官方給出的起售價為 349 美元，約合人民幣 2480 元，不過，用户還需要支付額外的訂閲費用。

2. 三星 Galaxy Ring（售價 399 美元，國行版 2999 元）

鏈接：https://www.samsung.com/us/rings/galaxy-ring/

Samsung Galaxy Ring（samsung）

三星 Galaxy Ring 是一款集成了多項高端健康監測功能的智能戒指，續航長達 7 天。

它外觀上與普通戒指類似，提供九種尺寸和三款配色選擇，重量最輕為 2.3 克，幾乎無感佩戴。

Samsung Galaxy Ring（samsung）

Galaxy Ring 內置三個傳感器，可全天候監測用户心率、血氧飽和度和皮膚温度，還具有運動追蹤、睡眠分析等功能，相關測量數據會同步至三星健康應用。

Samsung Galaxy Ring（samsung）

它還可以通過手勢進行拍照、關閉鬧鐘等，不過這些操作只能在 Galaxy 手機上使用。

Samsung Galaxy Ring（samsung）

官網顯示，三星 Galaxy Ring 售價為 399 美元，中國國行版本也得需要 2999 人民幣。

3. Amazfit Helio Ring（售價：149 美元）

鏈接：https://us.amazfit.com/

Amazfit Helio Ring（amazfit）

Amazfit Helio Ring 是一款專注於健康監測與運動追蹤的智能戒指。

它外觀為親膚鈦金屬設計，能夠提供心率、血氧和壓力情況的監測，還可以提供詳細的睡眠追蹤和運動恢復統計數據。

Amazfit Helio Ring（amazfit）

在交互性上，它可以與 Amazfit 手錶協同使用，提供更精準的運動健康數據。

Amazfit Helio Ring（amazfit）

其售價為 149.99 美元，無需支付額外的訂閲費用。

4. Ultrahuman Ring AIR（售價：349 美元）

鏈接：https://www.ultrahuman.com/

Ultrahuman Ring AIR（ultrahuman）

Ultrahuman Ring AIR 有 5 種顏色，分別是原鈦、紫菀黑、啞光灰、太空銀、仿生金。

Ultrahuman Ring AIR（ultrahuman）

它能夠精確追蹤睡眠、運動和恢復。

比如，基於總睡眠時間、休息心率和休息質量，提供睡眠指數；監測皮膚温度，幫助瞭解身體的恢復狀態；設計運動指數讓用户保持活力；提供關鍵的心率變異建議等。

Ultrahuman Ring AIR（ultrahuman）

在電池方面，90 分鐘即可充滿電，續航最長達 6 天。

5. Ring Conn Gen2（售價：299 美元）

鏈接：https://ringconn.com/

Ring Conn Gen2（ringconn）

Ring Conn 主打的是健康監測分析和長續航能力。

它採用輕量鈦合金鍛造而成，重量僅為 2-3 克，電池續航長達 10-12 天。

Ring Conn Gen2（ringconn）

它能夠為用户提供全天候的健康監測，包括心率、血氧水平、體温、睡眠情況等，還能進行主動健康管理，比如全天健身和壓力分析，健康平衡建議等功能。

Ring Conn Gen2（ringconn）

自智能戒指誕生以來，評價就兩極分化。

科技愛好者認為它們小巧精緻，佩戴舒適，還能以不顯眼的方式進行健康監測，但也有嚐鮮者覺得這就是「美麗小廢物」、「智商税」，功能雞肋，價格還不便宜，動輒一兩千，還不如去買個金戒指。

參考鏈接：

https://www.theverge.com/2024/11/15/24297261/casio-smart-ring-digital-watch-crw-001-1jr



https://timex.com/products/timex-x-mm6-20mm-stainless-steel-ring-watch-m-l-tw2w81400



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【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】