AI挑戰文學創作　3個月輕鬆寫出222本書　即將攻陷諾貝爾文學獎？

寫網絡小説,手拿把掐?還差得遠呢。



AI 學者拿下諾貝爾物理學獎、化學獎後,網友紛紛揶揄説:

下一個被 AI 攻陷的諾獎會是 ...... 文學獎。

家人們,這也不是空穴來風。

人在網上浪,誰沒被各種 AI 小説教程、廣告刷屏過......

有關於AI的廣告,總是出現在身旁。(機器之心提供)

何況大語言模型( LLM )確實開始寫小説了!而且寫得還真有模有樣的???

前陣子,「番茄小説」 爆出一個賬號叫「江沅説書」的作者,這位「大佬」3 個月寫了 222 本書!速度簡直離譜,點開一看,開頭都是千篇一律的「熙熙攘攘的街道,陽光如何如何」,典型的 AI 味兒啊!

「番茄小説」 爆出一個賬號叫「江沅説書」的作者,這位「大佬」3 個月寫了 222 本書!(機器之心提供)

難不成,番茄小説已經「進化」出 AI 作者,還上架營業了?

好奇心被勾起來,我去查了查。原來,番茄小説平台還真想用作者們的作品訓練 AI,結果呢,寫手們集體停更,以示抗議!

平台想用作者們的作品訓練 AI(機器之心提供)

番茄小説的一份「AI 訓練補充協議」曾引起軒然大波。

番茄小説之後稍有妥協,但打造 AI 網文作者的雄心,絲毫未有妥協。

據説,崑崙天工也整了一個AI 短劇平台,號稱全球首款。裏面有個劇本大模型,對爆款爽文「套路」,手拿把掐的:

什麼霸總豪門、先婚後愛、惡毒女配、契約婚姻.......

多少分鐘一個反轉......

多少集女主愛上男主......



不過説真的,AI 寫小説到底水平咋樣啊?

華東師範大學的團隊搞了個實驗,用 AI寫了本百萬字的玄幻小説《天命使徒》,才用了一個半月!速度是真快,但質量嘛...嘿嘿。

創造力是有的,AI 詩寫得挺溜,但一寫長篇小説,劇情開始掉鏈子,像得了健忘症,前言不搭後語,看得人一臉懵。

AI一寫長篇小説,劇情開始掉鏈子(機器之心提供)

該實驗團隊負責人王峯的提示詞參考寫法,來自華東師範大學網站,這也是國內首部AI寫的百萬字數小説,被打了61分。

日本那邊更狠,有個作家九段理江跟 AI 合作,寫出來的《東京都同情塔》居然拿了 2024 年芥川龍之介獎!不過,AI 也就寫了 5%。

AI 能成為出色的小説家嗎?

話説,AI 真能凹成小説家嗎?

有研究團隊專門測試了 GPT-4 Turbo(當時最強的 LLM ),讓它跟一位出色的西班牙語作家比賽寫故事。

各自構思 30 個電影名,為每個電影名撰寫大約 600 字的故事梗概,由專業的文學評論家盲評。

結果嘛... AI 被人類作家按在地上摩擦!特別是在文風和創意這塊,連專業文學評論家的及格線都沒到。

(機器之心提供)

比賽使用的提示詞及其譯文。PK的作家名叫 Patricio Pron,是一位出生於 1975 年的阿根廷小説家,曾獲得西班牙豐泉小説獎,也被認為是同代西班牙語作家中最出色的作家之一。

人類作家VS大模型的各項指標對比。(機器之心提供)

不過別急着嘲笑 AI,它也有自己的長處:

比如,幫你想創意(雖然可能是憨憨創意)。

前些天,李繼剛大佬的做了一個「漢語新解」,火得出了圈。

你看,AI 不按套路出牌,這腦洞,幾個諸葛亮也怕是趕不上吧。



AI 不按套路出牌,這腦洞不是任何人都擁有。(機器之心提供)

還有當你的研究助手(畢竟它啥都看過)、寫大綱(比大綱黨還會寫大綱)、修改語法(比 Word 強多了)!

另外,水字數(咳咳,這個我們就不展開説了)

但是!最近的研究表明 AI 在科研創意這塊,還真有兩把刷子。

斯坦福的研究説,AI 想的點子比專家還新穎!



這讓我不得不重新思考:AI 真的這麼菜嗎?

Anyway,人類作家們,暫時不用擔心失業,但可以考慮找個 AI 助手玩玩?説不定能擦出新火花呢!

你覺得 AI 寫的小説你會看嗎?會給差評嗎?

