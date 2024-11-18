Win 10明年將停止更新　一文看清升級到Win 11前要注意這3事項

Windows 10即將停止支援更新！考慮該不該升級Windows 11的用戶，有三個必須了解的注意事項。



Windows 10即將在2025年10月停止支援！還沒升級Windows 11的用戶，本文整理眉角一次看！

Ｗindows 11（microsoft）

微軟作業系統Windows 11推出至今將近四年，雖然微軟很早呼籲全球用戶盡快升級新版本，但實際成效似乎卡關，根據調查機構StatCounter數據，目前仍有近7成用戶還繼續使用Windows 10。

此外，今年9月傳出Windows 11 更新災情，使用者發現升級後出現藍白當機畫面，或是滑鼠、鍵盤無法啟用等，微軟也承認這次「bug」，建議用戶先暫時停止安裝升級。

不過，隨著Windows 10即將在2025年10月14日停止支援更新，許多用戶不得不開始重新思考是否該升級至Windows 11。

Windows 11（microsoft）

Windows 11 更新內容有什麼？

Windows 11自2021年10月發布以來，經歷了多次重大更新與新功能改動。最明顯的變化是用戶體驗的提升，包括全新的「開始」功能表和工作列的設計，「開始」功能表不再是以前的滾動列表，而是分為兩個區域，讓用戶能方便地找到應用程式和最近打開過的文件。

Windows 11在螢幕左側引入了小工具（Widgets）面板，提供即時新聞、天氣預報、交通等資訊。

微軟windows 11（微軟）

新增「視窗佈局」功能，改善了視窗的排列固定方式，使用者在多功任務處理時，不必苦於視窗被層層擋住。

微軟windows 11（微軟）

此外，Windows 11還多了內建的Microsoft Teams 通訊應用；電腦內也可直接下載Android手機App，像是TikTok、Threads等。

其他更新還包括語音轉文字輸入法、支援 Xbox 及 Game Pass，以及近期重要的更新──內建AI驅動的Windows Copilot，讓使用介面和功能應用更有效率。

Win 11前要注意這3事項

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Windows 11更新需要注意哪些問題？

在考慮升級至Windows 11之前，可以先了解三個注意事項：

一、Windows 11對於硬體規格需求較高，並非所有的舊電腦都能順利升級

微軟發布了最低系統需求，包括64位元處理器、至少4GB的RAM、64GB的可用儲存空間，以及支援DirectX 12的顯示卡、和WDDM 2.0 驅動程式等。若電腦不符合上述規格，就無法進行升級。大多數 2019年或之後設計和販售的電腦都可以升級 Windows 11。

在安全性方面，Windows 11強制要求硬體支援TPM（Trusted Platform Module）2.0，並要求開啟安全啟動功能（Secure Boot），這些新標準主要用於防範網路攻擊風險。

要檢查自己的電腦是否相容 Windows 11 ，可以參照以下步驟：

第一步：以滑鼠右鍵按一下 [開始] 功能表

第二步：選取 [設定]

第三步：在開啟 的 [Windows 設定] 視窗中 ，選取 [更新&安全性]

第四步：在 Windows Update 視窗中，選取 [檢查更新] 按鈕



二、使用者必須擁有合法的Windows 10授權，才能免費升級至Windows 11

對於新組裝的電腦，則需要購買Windows 11的授權；除了合法授權，還需要擁有Windows帳號才能啟動Windows 11。微軟不再提供PC製造商販售預設Windows 10的新電腦，顯見未來的硬體將主要支援Windows 11。

三、升級Windows 11後，有10天緩衝期可以裝回Windows 10

使用者在升級Windows 11後，出現硬體和軟體的相容性問題，可以有10天的緩衝時間重新把Windows 10安裝回來。

根據報導，大部分在Windows 10的應用程式和裝置正常可在 Windows 11 下運行。

如果不想更新Windows 11會怎麼樣？

根據微軟官網，選擇不升級至Windows 11的用戶將面臨一系列潛在的問題。

首先，Windows 10的支援將於2025年10月14日結束，屆時將無法執行安全性和功能更新，舊系統將無法抵擋新的網路威脅，可能會導致資料洩露或其他安全問題。

此外，隨著應用程式和硬體的開發逐漸集中於Windows 11，未來的應用程式和驅動程式更新可能不再支援Windows 10，導致不升級的用戶在使用新技術和功能等軟體體驗時受到限制。

最後，微軟目前的策略是將Windows 11作為未來的主要作業系統，代表新功能和其他重大更新未來僅在Windows 11上推出，也暗示Windows 10將逐漸被邊緣化。

裝還是不裝？外媒怎麼看Windows 11？

根據外媒分析，升級Windows 11並非都是好處。

首先是Windows 11的硬體要求較Windows10高，包括CPU必須是近3年新款、具備TPM 安全晶片，以及電腦韌體必須能夠使用安全啟動功能。對於仍使用舊款處理器的用戶，可能需要購買新電腦才能升級Windows 11。

再來，更新Windows 11後，廣告變得無孔不入。在「開始」功能表、搜尋欄、通知面板，甚至文件資源管理器，都開始出現廣告。儘管能夠從設定關閉顯示，但Windows 10根本不用擔心這個問題。

最後，用戶必須具備Microsoft帳號才可使用Windows 11。有些Windows 用戶不一定會註冊帳戶，畢竟即使沒有帳號，仍可以使用電腦基本功能。不過，Copilot AI 助理、OneDrive 備份等功能，就必須擁有Windows帳號才可使用。

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