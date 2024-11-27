HUAWEI Mate X6延續輕薄設計　原生鴻蒙更智慧　拍攝效能大幅強化

2024年11月26日，華為Mate品牌盛典上，HUAWEI Mate X6正式亮相。作為華為全新一代摺疊旗艦，HUAWEI Mate X6在輕薄可靠、影像系統、軟件體驗等各個方面實現飛躍，將摺疊屏手機的綜合體驗提升到全新的高度，成就行業又一標杆之作。



HUAWEI Mate X6（HUAWEI）

華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東表示：「摺疊引領者，巔峰再跨越，HUAWEI Mate X6從內到外強得飛起，為消費者帶來全面革新的摺疊屏體驗。」

HUAWEI Mate X6（HUAWEI）

HUAWEI Mate X6震撼登場

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設計，自帶光環

HUAWEI Mate X6外觀傳承HUAWEI Mate X系列的寰宇主題家族化設計和中軸對稱的經典佈局，以行星運行軌道為靈感，匠心打造「寰宇星軌」造型，突破邊界，探索足跡匯聚成軌。

HUAWEI Mate X6（HUAWEI）

配色方面，HUAWEI Mate X6以星雲紋理為靈感，推出星雲灰和星雲白兩款配色，採用微納米3D拓印錦纖材質，精心打造細膩的手感，超高反射光學鍍膜令其璀璨生輝。此外，HUAWEI Mate X6還提供寰宇紅、深海藍、曜石黑三款超薄素皮機身配色。

性能，實力拉滿

HUAWEI Mate X6首創分佈式玄武架構，通過對摺疊機主框和副框的零部件全新佈局設計，並採用頂尖的創新材料，手機副框空間利用率提升32%，帶來通信、散熱、可靠性的全方位躍遷。

HUAWEI Mate X6（HUAWEI）

通信上，HUAWEI Mate X6創造性使用分佈式天線佈局，天線長度增加81%，綜合信號強度提升60%，整體通信體驗煥然一新；散熱上，熱源分離的空間佈局，再加上等效導熱係數2000W/m·K的超高導熱石墨烯、3D液冷VC等創新材料，即使在大型手遊和視頻通話同時運行的重載場景下也能冷靜應對；可靠性上，第二代玄武鋼化崑崙玻璃外屏、創新碳纖維支撐層內屏、全新玄武水滴鉸鏈、超強機翼鋁機身框架，令HUAWEI Mate X6全面可靠。

華為致力於引領衛星通信大眾化，HUAWEI Mate X6支持天通衛星通信和雙向北斗衛星消息，天通衛星推出增強尋呼，重要消息不錯過；新增星閃查找，關機也能精準定位5，出行多一份安心。

影像，眼界大開

HUAWEI Mate X6擁有XMAGE的強大能力，全新的紅楓原色影像系統，實現影像能力全面躍遷。

HUAWEI Mate X6突破性地採用150萬多光譜通道紅楓原色攝像頭，色彩還原度提升120%，無論膚色、衣色還是自然色彩，都能準確捕捉並還原。

HUAWEI Mate X6（HUAWEI）

HUAWEI Mate X6搭載4000萬像素超廣角攝像頭，5000萬像素超光變主攝支持十檔物理可變光圈，4800萬像素潛望式長焦微距攝像頭支持4倍光學變焦和5cm超級微距，並新增「擴展清晰」功能，確保微距拍攝前景後景皆清晰。

AI動態照片搭配多角度懸停的特性，給予HUAWEI Mate X6更多創作空間，可輕鬆駕馭「運動軌跡」、「主角時刻」等創意拍攝手法。

體驗，大有不同

升級到最新的原生鴻蒙操作系統HarmonyOS NEXT後，HUAWEI Mate X6可獲得更沉浸的體驗、更智慧的AI和更高效的操作。

HUAWEI Mate X6（HUAWEI）

更沉浸：7.93英寸的高清大屏不僅視覺效果非凡，日益成熟的摺疊屏生態更帶來體驗上的飛越，在遊戲、觀影、瀏覽資訊時提供更沉浸的視野和高效的訊息展示。

更智慧：在智慧分屏的加持下，Mate X6上的小藝成為更強大的智慧助手，文檔無需拖拽，即可一鍵生成圖表，智能拆分文檔，左右對照更高效。華為還將AI能力賦能生態夥伴，如釘釘文檔和搜狐新聞可實現智能摘要，微博支持智能擴寫，更多應用也在陸續接入中。

更高效：「全景多窗」功能的加入，有效提升了大屏的操作效率，支持三個應用同時在大屏上運行，順滑切換，開視頻會議、查資料、聊天溝通三不誤，一屏可當三屏用。另有心情盒子、時空穿越、空氣投籃等趣味主題，為每次開合增添驚喜，在日常使用中彰顯個性。

華為Mate X6於11月26日18：08開啟預售，12月06日10：08正式開售，12GB+256GB售價12999元（人民幣），12GB+512GB售價13999元（人民幣），典藏版16GB+512GB售價14999元（人民幣），典藏版16GB+1TB售價15999元（人民幣），消費者可在華為商城、各大授權電商、華為體驗店、授權零售商選購。

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