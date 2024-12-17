買汽車選哪個顏色是最好？內行人大推這1色：不吸熱、安全、保值

大家是否有注意過，路上的汽車大多都是什麼顏色呢？近日就有網友發現，路邊停車格常常整排都是白色的汽車，因此好奇台灣人是不是特別喜歡買白色的車子？貼文一出引發討論，有許多網友表示共鳴，不少網友認為，白色車的優點有抗曬不吸熱、安全、保值。



白色車的優點有抗曬不吸熱、安全、保值。（unsplash@elvis-bekmanis）

白色車優缺點？台灣人特別愛買白色車？

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有網友在臉書社團《路上觀察學院》發問「台灣人到底多愛買白色的車」，配上一張路邊停車格清一色都是白色汽車的照片，看起來就像說好一起聚集在一起的白色車聚，令他好奇台灣人是不是大部分都購買白色的汽車？

貼文下方也有許多網友回應，點出白色汽車的優點，最多人提到的都是白色車較不熱、較深色車耐髒，以及顏色醒目行車比較安全，

「白色車比較醒目也比較抗曬，夜間行駛安全性較高、夏天車內也不會這麼熱」、

「停在太陽下好像沒那麼熱，家裡上一輛車深灰色的，太陽下曬一曬超熱」、

「白色車對行車安全是有幫助的，比深色車更能被看到，減少發生車禍的機率」、

「深色車最難顧，且會吸熱，有刮痕、水漬相當明顯」。



「白色車對行車安全是有幫助的，比深色車更能被看到，減少發生車禍的機率。」（unsplash@jannis-lucas-v）

但也有網友比較喜歡其他顏色，

我比較喜歡銀色，幾個月沒洗車也看不太出來，白色的一髒就比較明顯。

在《mobile01》也有網友以「最近為何路上白色車好多」為題提問，他表示一路上前後左右，稍微新一點的車幾乎都是白車，

現在新車主流行選白色車嗎？

有網友在底下回應認為白色車比較保值，

「白色車二手價比較好，安全性比較高」、

「白色車就是百搭吧！不管國產進口的一白遮三醜」、

「車漆好顧、不吸熱、行車安全晚上看的到、好賣、好買、二手價高好脫手，可以說沒缺點」。



事實上，根據《地球黃金線》報導，根據2023年的統計，台灣人在選車顏色上，白色的佔比最多，有41.7%，其餘汽車選色排名依序為灰色、藍色、黑色、銀色；此外，而根據《福斯新聞》報導，iSeeCars執行分析師 Karl Brauer表示：

白色車的流行可以歸因於它是租賃車輛的常見顏色，所以白色在二手車市場上很普遍。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：買汽車選哪個顏色最好？內行駕駛大推這1色「最安全又耐髒好顧」：幾乎沒缺點】