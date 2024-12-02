全球最危險密碼Top 10　駭客1秒就能破解　多樣化排列組合才安全

現今網路時代，許多日常服務都可透過網路完成，因此網路安全和個人密碼的保護變得至關重要。



近期，知名VPN服務商「NordVPN」旗下的免費密碼管理工具「NordPass」公布了2024年全球最常用密碼排行榜，最多人愛用的密碼仍是「123456」，全球有超過300萬人使用這組密碼，並且同樣是台灣人最常用的密碼。

NordPass公布了2024年全球最常用密碼排行榜，冠軍在全球有超過300萬人使用。（unsplash@jakub-zerdzicki）

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NordPass近日公布全球常用密碼排行榜，「123456」毫無懸念地再度蟬聯冠軍，今年超過300萬人使用，緊隨其後的是「123456789」和「12345678」，分別有約162萬人和88萬人使用，其他依序為「password」、「qwerty123」、「qwerty1」、「111111」、「12345」、「secret」以及「123123」。

而台灣最常使用的密碼前十名依序為「123456」、「12345678」、「123456789」、「1qaz2wsx」、「qwerty123」、「qwerty1」、「111111」、「a123456」、「12345」，以及「123123」。

NordPass提醒，榜單中的密碼因過於簡單，駭客僅需1秒便可破解，建議民眾使用不同大小的英文字母、數字及符號，進行多樣化排列組合，以提升密碼強度，確保個人資料安全。

密碼因過於簡單，駭客僅需1秒便可破解。（unsplash@towfiqu-barbhuiya）

2024全球最常用密碼排行榜

TOP 1：123456

TOP 2：123456789

TOP 3：12345678

TOP 4：password

TOP 5：qwerty123

TOP 6：qwerty1

TOP 7：111111

TOP 8：12345

TOP 9：secret

TOP 10：123123



2024台灣最常用密碼排行榜

TOP 1：123456

TOP 2：12345678

TOP 3：123456789

TOP 4：1qaz2wsx

TOP 5：qwerty123

TOP 6：qwerty1

TOP 7：111111

TOP 8：a123456

TOP 9：12345

TOP 10：123123



資料來源：《NordPass》

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：不想要被盜帳號？出現這10種密碼趕緊換掉！駭客1秒就能破解】