全球最危險密碼Top 10 駭客1秒就能破解 多樣化排列組合才安全
現今網路時代，許多日常服務都可透過網路完成，因此網路安全和個人密碼的保護變得至關重要。
近期，知名VPN服務商「NordVPN」旗下的免費密碼管理工具「NordPass」公布了2024年全球最常用密碼排行榜，最多人愛用的密碼仍是「123456」，全球有超過300萬人使用這組密碼，並且同樣是台灣人最常用的密碼。
快檢查你的密碼！出現這10種趕緊換掉
NordPass近日公布全球常用密碼排行榜，「123456」毫無懸念地再度蟬聯冠軍，今年超過300萬人使用，緊隨其後的是「123456789」和「12345678」，分別有約162萬人和88萬人使用，其他依序為「password」、「qwerty123」、「qwerty1」、「111111」、「12345」、「secret」以及「123123」。
而台灣最常使用的密碼前十名依序為「123456」、「12345678」、「123456789」、「1qaz2wsx」、「qwerty123」、「qwerty1」、「111111」、「a123456」、「12345」，以及「123123」。
NordPass提醒，榜單中的密碼因過於簡單，駭客僅需1秒便可破解，建議民眾使用不同大小的英文字母、數字及符號，進行多樣化排列組合，以提升密碼強度，確保個人資料安全。
2024全球最常用密碼排行榜
TOP 1：123456
TOP 2：123456789
TOP 3：12345678
TOP 4：password
TOP 5：qwerty123
TOP 6：qwerty1
TOP 7：111111
TOP 8：12345
TOP 9：secret
TOP 10：123123
2024台灣最常用密碼排行榜
TOP 1：123456
TOP 2：12345678
TOP 3：123456789
TOP 4：1qaz2wsx
TOP 5：qwerty123
TOP 6：qwerty1
TOP 7：111111
TOP 8：a123456
TOP 9：12345
TOP 10：123123
資料來源：《NordPass》
【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：不想要被盜帳號？出現這10種密碼趕緊換掉！駭客1秒就能破解】