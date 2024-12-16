水月雨知更鳥藍牙耳機深度評測　降噪、音質、佩戴舒適度都很得分

掐指一算，今年筆者上手體驗過的TWS耳機至少也有二十餘款了，要說讓我印象深刻的產品，一定少不了水月雨 知更鳥。除了外觀設計別具一格，其在降噪性能、音質表現、佩戴舒適度等方面也都給我留下了深刻的印象。



接下來，筆者跟大家分享下近期的一些使用感受，以及這款耳機適合哪些人群。

上手開箱：滿滿的儀式感

先來說說外觀吧，首先，水月雨 知更鳥的開箱就非常有儀式感。最外面的包裝盒做工精緻，開箱後依次可以看到限定款知更鳥亞克力磚、定製耳機保護皮套，知更鳥聯名耳機充電盒+耳機本體，耳機裏甚至還擁有知更鳥專屬語音提示音（後面會介紹）。在我看來，這款聯名耳機套裝送禮也是相當拿得出手。

水月雨知更鳥藍牙耳機（中關村在線提供）

新品的外觀設計也令人眼前一亮，同時又很符合水月雨以往的產品格調，特別是對於《崩壞：星穹鐵道》的玩家來說，這款耳機應該有着難以抗拒的魅力。出於對星鐵&知更鳥的喜愛，水月雨 知更鳥整機和充電盒均全部重新開模，並且擁有許多聯動設計元素。

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比如，充電盒的玻璃面蓋圖案為專輯《空氣蛹》的封面，表面的鐳射工藝會隨着光影的角度而變換顏色。與之相呼應的是耳機面板，採用了知更鳥首飾紋樣燙金和服飾紋樣暗紋設計；面板下面的部件則採用了3D打印技術，結合獨特的星光質感烤漆工藝，光影下呈現出迷人的色彩。總之，就是很漂亮。

對了，有趣的是，我發現在MOONDROP APP裏還特別提供了專屬壁紙下載，不過呢尺寸和分辨率有點混亂，後續還希望能夠再完善下。

佩戴感受：舞台監聽耳返設計，舒適貼合

說到耳機本體，除了專門定製的外觀，在腔體結構上，我發現這次知更鳥也有一些獨特的設計思路，而這也讓它的佩戴舒適度得到了很大提升。具體來說，它的腔體結構和佩戴方式採用了專業舞台監聽耳返的設計思路。沒錯，就是我們在電視上看到歌手們在舞台上使用的那種定製的監聽耳機。

水月雨知更鳥藍牙耳機（中關村在線提供）

以我自己和幾位同事的佩戴感受來說，舒適度真的很到位，明顯要比那種通用的豌豆形或桿狀形耳塞更舒適和貼合，並且還能夠帶來不錯的被動降噪效果。此外，原廠還附送了3副標準硅膠耳塞套（S/M/L）和3副清泉耳塞套（S/M/L），進一步提升了佩戴的穩定性。像是平時上下班通勤，午休時段的小憩，以及偶爾跑步鍛鍊，耳機都能乖乖地待在我的耳朵裏。

水月雨知更鳥藍牙耳機（中關村在線提供）

如果你的耳朵比較挑剔，特別是對於入耳式耳機的佩戴比較敏感，那我猜這款知更鳥耳機應該會讓你找到一個比較舒適的佩戴效果。當然，具體情況還是要因人而異，如果有機會在線下耳機展見到它，大家可以親自上手試戴下。

水月雨知更鳥藍牙耳機（中關村在線提供）

外觀和佩戴部分總結來說，水月雨 知更鳥這次確實下足了功夫。從全新開模設計的外觀到舒適貼合的佩戴體驗，讓這款耳機無論是日常通勤、運動健身，還是長時間的工作學習中，都能讓我獲得輕鬆自在的聆聽體驗。

音質表現：流行向調音，聲音寬鬆自然

音質方面，水月雨 知更鳥採用了動圈+平板混合雙單元的聲學架構（10mm陶瓷球頂動圈單元+6mm平面磁高音單元），這在同價位TWS產品中還是比較少見的。其中，動圈單元負責中低音部分，平板高音單元負責高音部分，二者的結合為更寬的頻響範圍和更低的失真提供了有力保障。另外，耳機支持LDAC、LC3和AAC編解碼，為聲音表現進一步帶來了更細膩的高解析度。

在聽感上，水月雨 知更鳥適合聽流行、人聲、R&B、搖滾等曲風，對不同音樂風格的寬容度還是比較高的。它的聲音雖然談不上多麼「華麗」，卻擁有一副好耳機所具備的素質：聲音寬鬆自然，人聲温潤，低頻紮實有力。

試聽曲目部分，我選擇了知更鳥的《空氣蛹》。這張專輯也以其獨特的製作和充滿流行魅力與感染力的曲風而走紅，專輯主打歌《在銀河中孤獨搖擺》是我很喜歡的一首單曲，這可以說也是我用來測試這款耳機的一個絕佳選擇。

歌曲開頭標誌性的低音beat通過耳機傳出時，我切實感受到了良好的低頻彈性和下潛。耳機的低音飽滿深沉有質感，又不會過於轟頭。知更鳥小姐低語般的人聲清晰可辨，彷彿就在耳邊綿言細語，人聲很耐聽。

當副歌部分的bass drop律動時，耳機展現出了令人驚喜的動態範圍，幾乎能夠精確捕捉到音軌中的每一個細節，從背景樂中若隱若現的合成器音效到知更鳥小姐甜美的人聲，都得到了良好的還原。整張EP聽下來，音場寬廣，層次分明，低頻帶感。即使在較高音量下，耳機依然保持了良好的控制力。

若追求更個性化的聽感，MOONDROP APP裏的均衡器值得一玩。除了5種預設好的EQ可選（標準/重低音/流行/監聽/水式調音），還可以調節三種增益模式（低/中/高）。在我看來，這款耳機本身的低頻量感適中，所以我個人會比較喜歡流行向調音。低頻的彈性和高頻亮度都會上來一些，又不會像重低音那麼轟頭，整體上聲音的明亮度也會變得更好一些。

降噪效果：戴上耳機，噪音為音樂讓道

我在前面提到過，這款耳機採用了專業監聽耳返的人體工學佩戴結構，因此本身就有着良好的PNC被動降噪效果；而在開啟主動降噪後，知更鳥小姐會用她輕柔的聲音告訴我「安靜下來了」。此時，耳機的ANC+PNC（主動降噪+被動降噪）可達到逾40dB的寬頻降噪深度，能夠有效消除大部分外接噪音的同時，寬頻率的降噪也能做到耳壓感特別弱，這點對於需要長時間使用降噪功能的場景來說（例如長途出差）會比較友好。

最近上下班通勤我都戴着這款耳機，在嘈雜的地鐵車廂裏開啟ANC降噪，媒體音量開到50%左右，我基本聽不到任何噪音。因此在我看來，如果你對降噪功能有剛需，那麼在這個價位裏，水月雨 知更鳥就是你的首選之一。

水月雨知更鳥藍牙耳機（中關村在線提供）

在不需要降噪的時候，我可以通過觸控耳機表面一鍵切換至通透模式與外界互動，此時知更鳥小姐會告訴我「以為你連通外界」。通透模式下的聆聽效果真實自然，讓我可以察覺周圍環境，無論是行走在繁忙的街道還是在辦公室埋頭碼字，我都會切換到通透模式；並且知更鳥的主動降噪開啟與關閉，對音質幾乎是完全沒有影響的。

水月雨知更鳥藍牙耳機（中關村在線提供）

耳機在開啟降噪模式下可以使用大約9小時，充電盒可額外提供約30小時的電量。至少對於我來說，日常通勤和長途差旅基本不會有充電焦慮。即便是早上出門前發現耳機快沒電了，使用有線快充十幾分鍾也能應急使用約1～2個小時，日常使用還是挺省心的。另外，水月雨給充電盒還配上了無線充電功能，這一點要給個好評。

雙設備連接：穩定、低延遲

另一個讓我覺得比較方便的是這款耳機的雙設備連接功能，因為工作需要，我經常會在電腦和手機上頻繁切換耳機。雖然此功能在藍牙耳機上已經很普遍，但是各家的體驗卻參差不齊，而且有些產品延遲非常高，基本無法使用。

水月雨知更鳥藍牙耳機（中關村在線提供）

水月雨 知更鳥在這方面優化得還不錯，除了可以保持在兩台設備上穩定連接，當我暫停一台設備並在另一台設備上播放內容時，耳機的音頻銜接幾乎感受不到延遲。當有手機有來電時，我只需按一下多功能鍵即可接聽電話，體驗還是比較流暢的。如果平時在工作中你也需要在兩台設備間切換耳機，至少不用擔心它會拖你的後腿。

不過有一點需要注意的是，由於晶片帶寬限制，在使用音質性能更好的LDAC/LC3編解碼時（需要在APP裏打開），耳機會將雙設備連接功能關閉，以保證穩定的高音質傳輸。

水月雨知更鳥藍牙耳機（中關村在線提供）

寫在最後：

這次體驗下來，水月雨 知更鳥最讓我滿意的還是它出色的降噪效果和舒適的佩戴體驗，均衡而細膩的聲音表現也是加分項。就像我在前面說的，如果降噪功能是你的剛需，在這個價位裏，這款耳機就是你的首選之一。

其他方面，像是定製化的語音提示、雙設備連接、無線充電等功能，也給用戶帶來了更便捷的使用體驗。總的來說，水月雨 知更鳥耳機性價比很高，值得一試。

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