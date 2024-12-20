vivo S20 Pro拍攝人像評測　手機已能拍出影棚級效果？附實拍相片

身處社交媒體蓬勃發展的當下，手機攝影功能已然躍升為人們挑選手機時極為關鍵的衡量指標。而在眾多影像維度中，人像拍攝水平的高低，也深深左右著廣大消費者的選擇。



談及手機拍攝人像，vivo S20系列無疑是一個令人難以忽視的存在，尤其是vivo S20 Pro，它在人像攝影方面的表現更是讓人眼前一亮。從硬件配置上，這款手機就展現出了對自拍極致追求。

vivo S20 Pro拍攝人像實測，效果自然立體感拉滿。（中關村在線提供）

其前置了一顆5000萬像素防畸變柔光鏡頭，支持0.8x至2x自由變焦，同時配備了防畸變功能，這意味著我們在自拍時，即便是在廣角模式下，也不必擔心臉部或身體因鏡頭畸變而顯得不自然。

當然，好的硬件只是基礎，vivo S20 Pro在算法上的優化同樣令人印象深刻。它搭載了AI 3D虛擬補光技術，為肌膚提亮的同時，還能夠保留肌膚的紋理和細節，讓照片看起來更加真實、自然。

在實際使用中，筆者深刻感受到了vivo S20 Pro在自拍方面的強大實力。無論是白天還是夜晚，無論是室內還是室外，它都能輕鬆拍出令人滿意的自拍照片。而且，由於算法的優化，照片中的膚色看起來更加自然、健康，臉型也更加立體、精緻。總的來說，vivo S20 Pro無疑是一款非常適合喜歡自拍的朋友們的手機。

vivo S20 Pro（中關村在線提供）

而在後置相機方面，S20 Pro多了一顆5000萬像素IMX882超感光傳感器，支持3倍光學變焦，同樣是拍人像的「黃金焦段」。當然，S20 Pro真正與眾不同的地方在於，它還多了一顆影棚級柔光環，真正做到物理補光，哪怕暗光場景也能輕鬆駕馭。

vivo S20 Pro拍攝人像實測（中關村在線提供）

實際表現我們還是來看樣張：

從樣張來看，vivo S20 Pro直出的人像照片確實觀感不錯。人物面部的五官被刻畫得極具立體感，彷彿躍然紙上，每一個細節都栩栩如生。肌膚的色澤更是處理得恰到好處，白皙而自然，沒有絲毫刻意修飾的痕跡，給人一種清新脱俗的美感。

廣角鏡頭在人像攝影中雖然有其特殊應用場景，但相比之下，一些2x、3x焦段同樣有著自然的透視效果、出色的背景虛化以及適中的拍攝距離，更適合用於拍攝人像。

vivo S20 Pro配備了支持3x光學變焦長焦鏡頭，等效焦距85mm，用它拍出來的照片，細節清晰得讓人驚歎，連人物臉上的細小紋理都能看得清清楚楚。筆者喜歡捕捉人物微妙的表情變化，有時候一個小小的眼神或者嘴角上揚，就能傳達出很多情感。而有了這樣一隻鏡頭，總能輕鬆拍到想要的內容。

最後：

我們來總結一下vivo S20 Pro在人像方面的優勢，也就是相較其他機型，我為什麼更推薦你選擇它：

vivo S20 Pro拍攝人像實測（中關村在線提供）

vivo S20 Pro後置影棚級全焦段人像，囊括了23mm、35mm、50mm、85mm、100mm五大「黃金焦段」，你可以用23mm、35mm拍全身像，展現人物的完整姿態與背景環境；也可以用50mm、85mm拍攝半身人像，精準突出拍攝主體，營造出細膩且富有層次感的畫面；更進一步，選用100mm鏡頭，能夠細緻入微地捕捉臉部特寫，精準展現人物的微妙表情與細膩膚質。

vivo S20 Pro（中關村在線提供）

而除了全焦段影棚級人像外，vivo S20 Pro還支持軟硬雙重補光，物理補光和自研AI 3D虛擬補光雙管齊下，實現蝴蝶光和倫勃朗光兩種人像立體布光效果。不僅照亮了被攝對象，還通過光線與背景的對比，進一步突出了拍攝主體，使得照片更具藝術感。

當然，擁有獨立的補光燈，一直都是vivo S系列的優勢，通過物理柔光環提供足夠的光線，確保拍攝出清晰、明亮的照片。這為創作者提供了更多的拍攝時間和地點選擇，同時也為創意拍攝提供了更多可能性。

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