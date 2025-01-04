AirPods 4蛇年限定版開箱｜進入嶄新蛇年之際，Apple 今年再次推出了別具匠心的 AirPods 4 蛇年特別限量版。這套 AirPods 4（ANC版）以中華傳統文化為設計靈感，為科技與藝術交織出一個全新視覺體驗。



AirPods 4蛇年限量版的設計靈感取材自中國傳統祥瑞文化。耳機充電盒正面飾有一條蛇盤繞在如意裝飾圖案周圍，寓意新年吉祥如意，喜慶洋溢。這種具有濃郁中國文化特色的設計，融合了蛇的靈性與如意的祥瑞，必定能為用家帶來喜慶祥和的使用體驗。除了設計元素的巧思外，充電盒表面精緻的拋光工藝，流暢動人的曲線設計，加上蛇如意的圖案，足以引人注目。

AirPods 4蛇年限定版開箱

除了出色的外觀設計，AirPods 4蛇年限量版的功能性能也毫不遜色。它擁有 Apple 最新H2晶片驅動，配合先進的主動降噪技術，能有效阻隔環境噪音，讓用家沉浸在高品質的音樂或影音之中。同時，AirPods 4蛇年限量版還支援空間音效技術，能營造身臨其境的沉浸聆聽體驗。此外，長達30小時的充電盒續航時間，以及Qi無線快充的支持，也能滿足用家長時間使用的需求。

隨機附送一套6個蛇年利是封

可在iPhone上為AirPods 4設定Adaptive Audio

附送金色蛇年限量利是封

另外，跟耳機再附送一套6個印上了蛇如意emoji的利是封，以玫瑰金打造，比起以往紅色利是封更為珍貴。

限量發售錯過不再

值得一提的是，AirPods 4蛇年限量版數量有限，特別版AirPods 4將於1月4日起在Apple官方商店及Apple online store發售，售價為$1699，每位顧客限購2套。相信這一限量版本必定會受到果粉熱烈追捧，錯過就再也找不到機會入手了。

與去年龍年AirPods Pro 2 限定版相比，今年蛇年更為可愛。