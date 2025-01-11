曲屏手機市場萎縮　直屏即將回歸主流？大廠旗艦機似乎已作出選擇

近年來，手機界一直存在直屏與曲面屏的爭論。然而，在最新市場趨勢下，直屏手機似乎正在回歸潮流。知名人士透露，明年將有眾多廠商推出直屏新機，這無疑是個好消息。



直屏手機在生產成本、抗跌落能力和貼膜便捷性等方面具有明顯優勢。與此同時，直屏手機的屏幕邊框和屏佔比問題也在不斷改進，使得直屏手機在視覺效果上更加出色。

Oppo手機（oppo）

今年直屏手機將回歸主流？

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當然，曲面屏手機也擁有其獨特的優點。曲面設計可以帶來更高的屏佔比和更舒適的握持手感，從而讓手機外觀更加時尚、炫酷。過去幾年中，曲面屏手機一直備受追捧，並成為各家Android廠商旗艦級標配。

不過隨著技術的進步和市場的變化，曲面屏手機也開始向中低端機型普及。例如2024年榮耀X50銷量超1000萬部，在中國大陸市場最暢銷的千元機之一，這款手機就採用了曲面屏設計。

根據消息人士透露，2025年有多款旗艦手機將「棄曲投直」。其中至少包括OPPO Find X9 Pro和OnePlus 14（可能命名為OnePlus 15）。這些直屏新機的推出預示著直屏手機將會再次受到消費者的青睞。

OnePlus（Android Central）

總結來說，無論是直屏還是曲面屏都有其優勢和劣勢。用戶可以根據自己的需求來選擇適合自己的手機類型。

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