行內人教1招秒讓房間升溫5度　搭配這小家電能快速暖房還省電費

變頻冷暖氣機是許多家庭不可或缺的家電，不僅夏季能消暑，在冬季也能切換為暖氣模式，提供室內溫暖的環境。不過有一名網友發文表示，他認為變頻冷暖氣機熱氣都集中在天花板和空調附近，暖房效果差，需將風量調到最大才能稍微感受到溫暖，貼文曝光後，網友們建議搭配吊扇或循環扇使用。



暖氣開最強還是覺得冷！內行教1招秒升溫5度

暖氣開最強還是覺得冷！內行教1招秒升溫5度（Gettyimages）

行內人教1招秒讓房間升溫5度

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一名網友在PTT發文表示，家中房間大約10坪、3.5公尺高，自己在房間內使用暖氣時，將風量開到最大，卻仍感覺暖房效果不佳，「房間14度變成20度，可是還是好冷」，他認為，暖氣都集中在天花板和空調附近，導致熱空氣無法有效循環，令他感到非常困惑，故發文詢問網友們該如何解決。

貼文曝光後，許多紛紛建議搭配吊扇或循環扇使用，

「要開吊扇把熱風往下吹啦，沒開吊扇21.5有開吊扇26.5，吊扇效果最好，循環扇次佳，普通電扇往斜上吹大循環尚可」、

「要加循環扇」、

「試試循環扇」、

「電扇對角吹，低吹高」、

「熱空氣上升，冷空氣下降，所以開暖氣要加開循扇，把熱空氣吹下來」。



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台電教暖氣正確使用方式，快速暖房又省電

先前，台電曾於臉書粉專分享，因為熱空氣上升、冷空氣下降的原理，若將出風口朝上，熱空氣反而會積在天花板下不來，空調也可能將上方熱風吸回，誤判室內已升溫，導致空調停止輸送熱風，影響暖房效果，因此，開暖氣時務必要將出風口朝下，開冷氣時出風口則朝上，才是正確的使用方式。

此外，胸腔暨重症醫師黃軒也曾發文指出，若開啟了暖爐或熱空調，可以透過電風扇或循環扇輔助暖氣效果，他解釋，暖爐放置在地面時，熱空氣上升後會集中在天花板，因此若將電風扇對著天花板吹，能將這些堆積的熱空氣散開，從而讓室內溫度更加均勻，提升暖房效率並幫助節省電費。

暖氣開幾度才省電？專家曝省電最佳溫度

至於暖氣開幾度才省電？根據美國能源部的建議，冬天的最佳舒適室溫為20℃，平常可以將暖氣設定在這個溫度，夜間睡覺或家中無人時，則可以將暖氣溫度降低。數據指出，暖氣溫度降低5～8℃，每八小時暖氣電費可能減少5~15％。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：暖氣開最強還是覺得冷！台電教1招「快速暖房又省電」，吹整晚不怕帳單暴增】