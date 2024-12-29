買車後還要有這些必備周邊產品　從行車記錄儀到充氣泵一路保平安

很多人買了新車之後，忙著開心，體驗新車，常常忘記購買一些必備品。對於老司機來說，這些產品是必備的，可能你一時半會用不到，但是想要用的時候沒有，那可真讓你煩惱無比。



這些產品都不貴，可以去不同地方搜索，基本上500塊錢就能購買全，當然你也可以跟4S店（汽車經銷商）要下，畢竟買車送點東西嘛！

買車後還有這些周邊產品應必備（unsplash@why-kei-8e2gal）

這5項周邊產品，對駕駛者來說很重要：

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不怕碰瓷 行車記錄儀

不怕碰瓷 行車記錄儀 （中關村在線提供）

行車記錄儀堪稱車主的「守護神」。它能夠記錄行車過程中的影像和聲音，為處理交通事故、防範碰瓷黨、爭議違章等情況提供有力證據。特別是在複雜的交通環境中，行車記錄儀的作用更加凸顯。因此，強烈建議每位車主都安裝行車記錄儀，以保障自己的合法權益。

安全行駛 日夜兩用駕駛鏡

安全行駛 日夜兩用駕駛鏡（中關村在線提供）

駕駛眼鏡對於保護眼睛、提升行車安全具有重要意義。特別是日夜兩用駕駛鏡，能夠適應白天和夜晚不同的光線環境，有效減少眩光、強光對眼睛的刺激，提高駕駛者的視覺舒適度。陌龍日夜兩用駕駛鏡就是一款不錯的選擇，它適用於各種天氣和光線條件，讓駕駛更加安全、舒適。

導航必備 車載手機支架

導航必備 車載手機支架（中關村在線提供）

車載手機支架已成為現代車主的必備配件。它能夠將手機固定在車內合適的位置，方便駕駛者查看導航、接聽電話等操作。在選擇車載手機支架時，建議優先考慮空調出風口式的支架，因其更加牢固、耐用。市場上有很多品牌和款式的車載手機支架可供選擇，車主們可以根據自己的喜好和需求進行挑選。

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充電不愁 車載快速充電器

充電不愁 車載快速充電器（中關村在線提供）

在長途駕駛過程中，手機電量不足是一個令人頭疼的問題。車載快速充電器能夠將點煙器接口轉化為手機充電口，為手機等電子設備提供快速充電服務。

補胎利器 車載充氣泵

補胎利器 車載充氣泵（中關村在線提供）

雖然現代車輛大多配備了胎壓監測系統，但一旦輪胎漏氣或胎壓不足，仍需及時處理。車載充氣泵能夠在緊急情況下為輪胎充氣，確保行車安全。尤利特充氣泵在京東銷量領先，充氣效果良好、操作簡便，還具備應急照明功能，是車主們應對突發情況的好幫手。

怎麼樣，上面五個產品是不是必備的？導航的話，如果你買的新能源車，可能本身車就配置大屏幕，車機系統也好用，也可以不買手機支架。但是對於傳統的車的話，這五個產品還是要選購的！

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