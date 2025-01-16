首款搭載8000mAh超大容量電池手機可能會是它　持久續航新體驗

知名爆料人士數碼閒聊站近日透露，某子品牌新機將搭載約7500mAh的超大容量電池，並且已經開始測試更大容量的電池方案，8000mAh的新機似乎指日可待。結合其他訊息，該子品牌被推測為小米旗下的REDMI（紅米）。



超大容量電池（小米）

回顧REDMI近期的發布歷史，2024年11月底，REDMI推出了REDMI K80和REDMI K80 Pro兩款機型，全系搭載超過6000mAh的超大電池，並支援最高120W有線充電。隨後，在2025年1月2日，REDMI Turbo 4正式發布，內置6550mAh電池，支援90W有線充電，據官方宣稱，這是REDMI目前電池容量最大的機型。

小米旗下的REDMI（紅米），會再次推出超大容量電池手機？

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然而，爆料顯示REDMI並未止步於此。據悉，REDMI內部正在籌備REDMI Turbo 4 Pro，該機將搭載約7000mAh的超大電池，預計將在2025年第二季度發布，有望刷新REDMI品牌的電池容量記錄，起售價格或為2500元左右。

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此外，按照REDMI新機的發布節奏，2025年內還將有多款REDMI新機問世，包括REDMI Note 15系列、REDMI K80至尊版、REDMI K90以及REDMI K90 Pro等。其中，部分機型有望搭載7500mAh，甚至8000mAh的超大電池，為消費者提供更加持久的續航體驗。

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