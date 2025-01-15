iPhone 17屏幕有變動　Low-Dielectric TEE技術可延長電池壽命

據可靠消息，蘋果預計將在2025年發布全新的iPhone 17系列，該系列將包括標準版、Air版（原Plus版更名）、Pro版和Pro Max版。此次新機型在屏幕尺寸和技術方面均有所調整，為消費者帶來更多驚喜。



在屏幕尺寸方面，標準版iPhone 17的屏幕尺寸將從6.1英寸擴大至6.3英寸，提供更寬廣的視覺體驗。而備受關注的iPhone 17 Plus可能被Air版取代，其屏幕尺寸預計在6.55至6.65英寸之間，滿足用戶對大屏手機的需求。至於iPhone 17 Pro和17 Pro Max，屏幕尺寸則保持不變，分別為6.3英寸和6.9英寸，繼續為專業用戶提供卓越的顯示體驗。

網傳iPhone 17在各方面，都將有大改動。（x）

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技術方面，所有iPhone 17機型都將支持120Hz ProMotion刷新率，使得滾動和視頻播放更加流暢。同時，屏幕刷新率可智能降至1Hz，實現全天候顯示功能，為用戶帶來更加便捷的訊息查看體驗。

網傳iPhone 17將用上A19晶片。（X）

值得一提的是，iPhone 17 Pro機型可能會採用創新的Low-Dielectric TEE技術，該技術有助於減少信號干擾和能量損失，從而延長電池壽命。此外，iPhone 17系列還將配備更抗刮擦的防反射顯示屏，外層玻璃採用「超級硬質防反射層」，有效保護屏幕免受劃痕和反射光線的干擾。

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iPhone 17系列的鏡頭位置，最終定案會是怎樣呢？（x）

在設計方面，iPhone 17 Pro和17 Pro Max將迎來重大變革，採用鋁製框架、半鋁半玻璃背板和矩形相機模組等設計元素，展現出更加時尚和科技感的外觀。而iPhone 17 Air則有望成為史上最輕薄的iPhone，為用戶帶來更加輕盈便攜的使用體驗。

綜上所述，蘋果iPhone 17系列在屏幕尺寸、顯示技術和設計方面都進行了全面升級，將為消費者帶來更加出色的使用體驗。期待蘋果在2025年為我們帶來更多驚喜。

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