Netflix 2025訂閱平一半｜Netflix早前在美國及多個地方將會加價，近年Netflix為提升利潤，加價以外又不斷封阻「與友分享」的方法，睇片成本愈來愈貴。其實，還有方法，可以令 Netflix 訂閱月費便宜一半以上。而且不需要分享戶口，月費最低$32就得，立刻睇文！



香港 Netflix 月費

現時如果在香港訂閱Netflix月費，最平都要$73起，如果要有4K超高清畫質，更需要$108（未來或許會跟隨美國加價）：

720p（1台設備） 每月$73

1080p（2台設備） 每月$88

4K＋HDR（4台設備） 每月$108



香港 Netflix 月費一覽

比平常平一大截訂閱Netflix

「土耳其大法」便宜一半以上

與 YouTube Premier /iCloud+ 訂閱月費一樣， Netflix不同地方訂閱月費也有地域差異，部分地區的訂閱費比香港便宜，因此用家可以透過改地區的方式，用更便宜的金額使用 Netflix 服務。不少人認為「印度」地區最為便宜，不過因為當地用不了海外信用卡，因此就算登記時使用得到，但第二個月續期時便不能再用。如果大家選擇「土耳其」地區的話，因為可以利用Gift Card大法（不是每個地區都有Gift Card），解決不能付款的問題。

購買土耳其 Gift Card ＋平價登記 Netflix 教學

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記者先在手機或電腦打開VPN功能，選擇「土耳其」地區後，然後打開 Netflix 網頁或app，輸入一個全新的email登記。然後再開另一個網頁，在網上平台購買土耳其的 Netflix Gift Card（記者實測時使用「oyunfor.com」購買），然後取得Netflix Gift Card code後，可以繼續登記Neflix新賬戶。此時需要輸入Gift Card no.登記，而「次選信用卡」資料就直接skip便可。而登記電話號碼可以用回香港的電話都可以，最後完成戶口的設定，便可以在不同的裝置上直接利用新戶口登入睇片。

另外，如果大家不習慣看「英文」介面，可以簡單幾步便可以設定回「中文」。首先在Netflix app的下方選擇「My Netflix」，然後在內點按「Manage Profiles」，選擇自己身份後，在內便可以選擇「Display Language」，在這裡選擇回「中文」便可以離開。此時系統便會轉回中文顯示。

土耳其Netflix月費一覽

土耳其Netflix月費一覽

720p（1台設備） 每月 149.99 TL（$32.8港幣）

1080p（2台設備） 每月229.99 TL（$50.26港幣）

4K＋HDR（4台設備） 每月 299.99 TL（$65.56港幣）



可看到土耳其的 Netflix 收費，最平月費32元，最貴都只需65元，都比香港便宜接近四成。而且就算利用土耳其開Netflix戶口，在香港使用時（沒有開VPN）都可以正常睇香港地區的影集，非常抵玩。

基本上完成以上設定，便可以定時購買Gift Card為戶口充值便可以無限使用，比香港直接訂閱至少平一大截，更抵睇。

如出現E114 ERROR如何解決？



最後，不少人會發現剛開始使用時「必須」利用土耳其VPN連線時才可以觀看Netflix影片，其實大家只需要持續一個月左右利用VPN睇片，之後就可以正常用回本地網絡來看。（因為系統會認定用家是「真．土耳其」用家，才開放國際睇片功能）。