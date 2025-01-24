OPPO Find N5會是最薄摺疊旗艦　IPX9防水效能也有驚喜：2月發布

OPPO Find N5官方宣佈將於2月發布，被稱作「全球最薄摺疊旗艦」。這款手機已通過3C認證，支援80W有線快充和50W無線快充，電池容量為5475mAh（典型值為5600mAh）。除此之外，該機在性能、影像和防水等方面也頗具吸引力。



根據博主的彙總訊息，OPPO Find N5有兩個版本可選，分別是PKH110和PKH120衛星通信版。外觀設計上，該機使用了更可靠的3D打印鈦合金鉸鏈，並搭載側邊指紋識別技術。而在性能方面，它配備了Snapdragon 8至尊版移動平台，成為全球首款搭載此晶片的摺疊屏手機。

OPPO Find N5會是最薄摺疊旗艦

OPPO Find N5將在2月推出：

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另外值得一提的是，OPPO Find N5是全球首款同時支持IPX6、IPX8和IPX9滿級防水功能的摺疊旗艦手機。在攝影方面，新機後置三個攝像頭模塊：主攝、超廣角和潛望式長焦鏡頭。

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據了解，OPPO Find N5單邊厚度約為4mm，在摺疊狀態下厚度不到9.2mm。相比之下，市場上最薄的大摺疊屏產品之一是榮耀Magic V3，其摺疊厚度為9.2mm，單邊厚度為4.35mm。

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