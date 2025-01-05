攝影入門｜光圈大小決定一切　正確掌握F值　從此拍出完美作品

攝影三要素：光圈、快門、感光度！

今天我們就和大家聊聊，光圈到底是怎樣神奇的存在。



什麼是光圈

簡單來說呢，光圈其實就是鏡頭內部控制光線進入的裝置。鏡頭內部多枚葉片有序排列，會組成一個圓形孔徑的調節裝飾。通過調節孔徑大小就可以控制通過鏡頭進入的光線。

光圈就是鏡頭中用於調整光線計入的裝置（中關村在線提供）

光圈用英文字母F表示，常見的光圈值有：F1.2、F1.4、F2.0、F2.8、F4.0、F5.6、F8、F11、F16等，在這些數值中，F1.2光圈最大，F16光圈最小。這也是很多攝影新手比較疑惑的地方，為什麼數值小反而光圈大，而數值大反而光圈小。

其實，這個光圈數並不是實際數值，而是一個比值。簡單來說，就是鏡頭焦距與通光直徑的比值。舉例來說，50mm F1.4鏡頭的焦距是50mm，最大通過直徑約是35.7mm，其最大光圈的數值就是50÷35.7=F1.4。這也解釋了，為什麼手機鏡頭的光圈是F1.8，但卻要通過算法實現虛化效果，就是因為這個F1.8只是相對比值，並不是實際數值。

光圈的實際作用

光圈就是鏡頭內控制光圈進入的裝置。通過調節光圈的大小就可以在單位時間內獲得不同的通光量。具體到拍攝中，光線充足的環境中要使用小光圈減少進光量避免照片過曝，光線昏暗的時候使用大光圈增加進光量讓照片不欠曝。而且在使用大光圈拍攝時，獲得照片正確曝光的同時可以縮短快門速度。高速快門可以避免手持相機拍攝時身體的晃動造成成像模糊。

相同拍攝環境下，使用小光圈拍攝時因為進光量的減少，要想獲得正確曝光的照片，就需要延長曝光時間也就是快門速度變慢，這個時候如果是手持拍攝，有可能因為身體的晃動造成成像模糊。當然，我們可以通過調整感光度以及藉助器材的防抖功能，來增加快門速度或者抵消身體晃動對於成像的影響。光圈、快門、感光度對於成像的影響可以看下圖。

（中關村在線提供）

光圈除了可以控制進光量讓畫面的明暗產生變化外，還有一個作用就是控制景深。景深簡單來說就是照片中清晰圖像的範圍，光圈大小的改變會讓景深產生變化，使用大光圈拍攝時，會獲得更淺的景深，使用小光圈拍攝時就可以獲得更大的景深。人們常說的主體突出背景虛化，就是指使用大光圈拍攝獲得的效果。

光圈大小影響景深範圍（中關村在線提供）

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大、小光圈適合拍攝什麼題材

既然大光圈可以提高單位時間內的進光量，那麼在弱光環境下比如室內、夜景就需要使用大光圈拍攝了，既可以確保正確的曝光同時又可以縮短快門時間，獲得曝光準確同時清晰不虛的照片。同時又因為使用大光圈拍攝可以獲得較淺的景深，在拍攝人像、靜物、花卉這類需要儘可能的突出主體虛化背景的照片時，就需要使用大光圈了。

在拍攝風景、建築照片以及多人合影留念時，我們需要畫面中位於不同焦平面的元素都清晰，就需要使用小光圈拍攝以獲得更大的景深。同時在光線充足的環境下拍攝，比如室外晴天也要使用小光圈以避免照片過曝。

光圈對於畫質的影響

組成鏡頭的鏡片都是中央的光學素質要好於鏡片邊緣，光圈越大意味着更多的光線是從鏡片的邊緣通過，反映到最終成像上就是鋭度不高、暗角和色散等問題。因此很多時候一枚大光圈鏡頭的最佳成像並不是它最大光圈時，而是縮小一至兩檔光圈。當然高等級（就是很貴啦）大光圈鏡頭，因為鏡片研磨、鍍膜、材質、鏡頭結構等更加優秀，在光圈全開的情況下也可以獲得很好的畫質。

另外，因為現在的微單相機均具備大口徑和短後對焦距離的先天優勢，所以在各檔光圈下的表現相對於單反時代的鏡頭也提升了不少。目前微單時代的很多大光圈鏡頭，在最大光圈下表現的光學素質也是非常優秀的。

一枚鏡頭不同光圈下的分辨率表現（中關村在線提供）

當然也不是說光圈越小成像就越好，因為光線衍射等問題，當光圈縮小到一定程度的時候鏡頭的分辨率反而是下降的。因此在購買一款鏡頭後，一定要多拍多研究，逐漸了解這枚鏡頭在各種光圈下的光學素質。

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