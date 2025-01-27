6款全新摺疊屏手機即將上市　你更喜歡最薄、最強還是防水功能？

隨著摺疊屏手機市場的不斷發展，2025年將註定成為這一領域的關鍵一年。多家主要品牌計劃推出其最新的創新產品，市場上已經流傳著關於這些新品的傳聞。



據我了解，最近有媒體報道了2025年值得期待的6款摺疊屏手機，包括Samsung、Google、小米、OPPO、vivo和Motorola等品牌。這些新機的技術規格、設計特點以及市場定位等也被預測出來。

6款全新摺疊屏手機將在2025年登場：

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1. Samsung Z Fold 7 & Z Flip 7：

Samsung Z Fold 7 & Z Flip 7（x）

預計搭載稍弱的7核版Snapdragon 8 Elite處理器，並配備8英寸內屏和6.5英寸外屏。該機型厚度僅為4.9毫米。而Z Flip 7可能採用Exynos 2500晶片，在設計上注重時尚感，內屏尺寸為6.85英寸，外屏尺寸為4英寸。

2. Google Pixel 10 Pro Fold：

Google Pixel 10 Pro Fold（x）

預計於2025年9月發布，並搭載Tensor G5晶片+16GB RAM。存儲選項包括256GB和512GB。該手機還將運行Android 16系統，並帶來增強的多任務處理能力以及摺疊屏設備專屬功能。

3. Xiaomi MIX Flip 2：

Xiaomi MIX Flip 2（x）

或搭載Snapdragon 8 Elite平台，並配置5600mAh電池容量和更輕薄機身。這款手機還配備了50MP超廣角鏡頭和50MP主攝像頭，支援無線充電和IPX8防水等級。

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4. OPPO Find N5：

OPPO Find N5（x）

被稱為世界上最薄的摺疊屏手機之一，採用鈦合金機身打造，展開後厚度可能僅為3.7毫米。該機型搭載Snapdragon 8 Elite處理器，並配備50MP潛望式長焦鏡頭和6700mAh電池，支援快速充電。

5. vivo X Fold 4：

vivo X Fold 4（x）

搭載Snapdragon 8 Elite處理器，並且內置了容量達6500mAh的大電池。儘管電池更大，但該機注重纖薄設計，在超薄摺疊屏手機市場佔據一席之地。

6. Motorola Razr 60 Ultra：

Motorola Razr 60 Ultra（x）

據傳將搭載Snapdragon 8s Elite處理器，並配備6.9英寸LTPO OLED主顯示屏和4英寸外屏。這款新機有望在2025年初推出。

以上是2025年值得關注的幾款摺疊屏手機。隨著技術的不斷進步和市場需求的變化，我們可以期待更多優秀產品湧現出來。

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