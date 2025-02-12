真三國無雙起源攻略．超惡Bug技屈死呂布，赤兔馬簡易邪道取得法｜《真．三國無雙 起源》不少隱藏元素，包括之前的if真ending（隱藏路線）外，還有Rank 8的畢業武器等，當中最困難的相信是「赤兔馬」的取得方法，因為當中「完全體」的呂布超難打之外，更不可以食包回復體力！最近發現有bug可以在這個版圖中，輕鬆屈死呂布，就襯官方仍未修復之前，教大家如何簡單屈死呂布取得「赤兔馬」。



（記者實測此Bug技於2月12日仍可使用）

利用超惡Bug技屈死呂布，赤兔馬Get！

《真．三國無雙 起源》中赤兔馬的取得方法是需要在「下邳之戰」中，與呂布最終一戰時，最高難度下（勇戰無雙之人），在不吃包回血的條件下戰勝呂布。不過此戰的呂布可算是戰力最高的鬼神，要戰勝他已經不容易，而且更不吃包回血更是難上加難，可算是遊戲中最困難的隱藏要素。不過最近發現這一版中有一個很大的bug，可以輕鬆屈死呂布，而且他更不會作任何反擊下，輕鬆戰勝取得赤兔馬。究竟這bug是什麼呢？下文詳細解說！

「下邳之戰」地圖Bug

首先，大家進入下邳之戰時，會先在門外大殿（地圖右方）走進大門後進入大廳，與眾將一起圍攻呂布，但正常而言一開戰便不能回去開始時的門外大殿（已關門），只可以困在大廳中與呂布作戰。但原來有方法，可以開戰時回去門外大殿，而且利用「釣魚大法」來與呂布作戰，當呂布走出至門外大殿時，會因為系統設定，而不作任何攻擊回去大廳中央，玩家就可以在此時不斷放大連技，打爆他護盾，從而慢慢削去他的體力，而擊敗他。

簡單達成任務，取得赤兔馬

原理就是如上文所說，但如何實際使用呢？一步一步再教大家。今次記者利用用Rank 6「破天畫戟．改」作戰，武藝主力以「絕空」來打破防盾，配上「昇風玉」令空中攻擊時稍為增加攻擊力。裝飾品就以「神龜甲」及「回生環」作保險，當中不小心失手一次半次都不會死，提高容錯率。而護衛兵就建議「齊射」、「火矢齊射」及「落石」。

就算用Rank 6武器都夠打

超惡Bug技屈死呂布 步驟

1. 開戰前，會在右方大廳準備，此時大家走至圖中的樓梯位置，背向大門。

開戰前，會在右方大廳準備，此時大家走至圖中的樓梯位置，背向大門。

2.一轉入戰鬥的動畫時，立刻按下暫停飛故事，必須要大門仍未開啟時按下（非常快的手速）

轉入戰鬥的動畫時，立刻按下暫停飛故事，必須要大門仍未開啟時按下（非常快的手速）

3.飛故事後，玩家便會強制進入戰場，而此時玩家會面向「打開後再關門中」的大門（因為動畫bug是打開門，所以進入戰場後才繼續打開），立刻上馬衝出去。

飛故事後，玩家便會強制進入戰場，而此時玩家會面向「打開後再關門中」的大門（因為動畫bug是打開門，所以進入戰場後才繼續打開），立刻上馬衝出去。

4.如果成功便可以衝至原本開始時的門外大殿，如失敗便會被無型的牆壁擋著，多試幾次。記者用39速的「黑鹿毛」都可以完成。

如果成功便可以衝至原本開始時的門外大殿，如失敗便會被無型的牆壁擋著，多試幾次。用39速的「黑鹿毛」都可以完成。

5.成功走至門外大殿，此時大家先在大殿等待，等所有我方武將被擊破後，呂布便會在場中央等待。

6.此時繼續在大門外利用「齊射」、「火矢齊射」來攻擊呂布，雖然修害很少，但都有用，而且他只會企定定被攻擊，十分安全。

此時繼續在大門外利用「齊射」、「火矢齊射」來攻擊呂布，雖然修害很少，但都有用，而且他只會企定定被攻擊，十分安全。

7.當呂布被打下馬後，便會進入第二部份，他會來回走過來出口大門前，但不會走進玩家處身的大門外。如想安全地打，可以繼續利用「齊射」、「火矢齊射」，甚至「落石」（要等他走來才可，因攻擊距離短）來攻擊他，但因為火力很低，如這樣打可能要花兩個小時以上才可完成。

當呂布被打下馬後，便會進入第二部份，他會來回走過來出口大門前，但不會走進玩家處身的大門外。

8.記者就建議可先在樓梯位置等待呂布走過來，當走近大門時才立刻走過去攻擊他，因為系統設定關系，在大門停下來的呂布大都不會作出反擊，玩家可以安心地輸出連技大招，記者就利用方天戟三連輕擊配重擊，然後再打出絕空，破壞他的防盾。

先在樓梯位置等待呂布走過來，當走近大門時才立刻走過去攻擊他，輸出連技大招，利用方天戟三連輕擊配重擊，然後再打出絕空，破壞他的防盾。

9.可連續使用兩三次連技，因為呂布會自動走回場中間，所以盡快打出兩至三個連技攻擊，但千萬不要走得太遠，盡量最多走至大門範圍內便好。因為走得太入，大門會被關上。

盡量最多走至大門範圍內便好。因為走得太入，大門會被關上。

10.只要持續這個釣魚大法攻擊，便可以簡單地將呂布打至最後階段。如果不幸地操作有誤，而令呂布反擊，感覺到他將會展開攻擊前，立刻閃退迴避至樓梯下方，因為呂布不會走過來，可安心自動回血然後才再繼續再接再厲「釣魚作戰」。

持續這個釣魚大法攻擊，便可以簡單地將呂布打至最後階段，此時小心他儲氣出無雙。

11.最後階段，呂布會處於準備出無雙狀態，一定要引他在大門前放出無雙（小心被擊中），然後再衝上去盡力打爆他防盾，最後再收尾完成！

盡力打爆他防盾，最後再收尾完成！完成任務！

重點注意！

因為整個戰鬥都主力在大門外殿，因此盡量不要走回大門後廣場，因為一走回去就不會再外出。另外，因為系統會定時save，如果不幸走入大廳，不妨被呂布擊敗然後再揀save point重來。只要大家小心跟這方法，可以完全簡單、手殘的，將呂布擊敗，取得赤兔馬。