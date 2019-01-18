Qualcomm Snapdragon 855 跑分成績公開、不負 2019 旗艦之名

首部採用 Qualcomm Snapdragon 855 處理器的手機消息陸續流出，坊間終於出現有關 Snapdragon 855 效能的報告。測試中，Snapdragon 855 處理器在多個範疇均大幅領先時下旗艦級處理器，不論是 Huawei 的 Kirin 980還是 Qualcomm 自家的 Snapdragon 845 均沒法與其匹敵。（文：黎生）

是次測試工程機規格為 Snapdragon 855、6GB RAM、128 GB ROM 及 2,888 x 1,440 像素屏幕，其 Antutu 總分為 362,110，比採用 Snapdragon 845 的紅鯊或 Kirin 980 的 Mate 20 更突出。而且各個細分包括 CPU、GPU 及 UX 等範疇均領先，表現出色。

Qualcomm Snapdragon 855 的效能報告正式出爐、於各個細分均有出色表現，Antutu 成績可達 362,110

由於 Snapdragon 855 效能超卓，故即將登場的 Galaxy S10 系列效能更讓人期待。而且，到底 S10 系列在 5G 上的表現如何亦讓人關注。

資料來源：MyDrivers