Google 推新工具年初一提提你：密碼已被盜、請及時更換！

你認為你自訂的網絡帳戶密碼安全嗎？其實縱然你的密碼定得多複雜也好，你平時所用的登入密碼也可能經不同渠道流出至不同的人手中，最常見的情況，就是你所用的某些服務被黑客入侵，間接令你的資料被盜取、破解，繼而影響你的其他帳戶安全。今個農曆新年的大年初一是「更安全互聯網日（Safer Internet Day）」，Google 為了讓大家更清楚自己的帳戶密碼有否安全風險，特地推出了 Chrome 用戶專用的密碼檢查插件，提醒你新一年不妨由新密碼做起。

Google 是次的密碼檢查插件名為《Password Checup》，安裝過程十分簡單，只需要一分鐘時間，即可以讓你的 Chrome 瀏覽器在你每次登入時自動進行檢查。

Google Password Checkup Chrome Web Store 安裝連結

安裝後在 Chrome 的一角會出現綠色盾牌

在登入過程中，Password Checkup 會將用戶當下輸入的登入資料與流出過的密碼資訊比對，若然發現「中招」，即會建議用戶即時改變密碼

根據 Google 方面所講，Password Checkup 的運作原理很簡單，雖然過程中會有密碼資料與 Google 內存的資料庫進行比對，但由於所有傳輸的資料皆經過加密，連 Google 自己都不能夠自行將資料解密成可讀取的帳戶資料，故各位用戶可以放心使用 Password Checkup 作一道檢查防線。



詳細的檢查程序，有意了解可按下圖放大（附中文翻譯）：

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