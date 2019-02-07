戀愛遊戲《大正×對稱愛麗絲 all in one》Switch 版4月上市

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日本Prototype預定於Nintendo Switch主機上推出的《大正×對稱愛麗絲 all in one》（大正×対称アリス all in one），宣佈將於 2019 年4 月18日正式上市，定價包裝版 7,020 日圓，（約港幣506））下載版 6,000 日圓（約港幣432）。

《大正×對稱愛麗絲》為女性向遊戲品牌「Primula」於2015年開始陸續在 PC平台推出，以童話故事「鏡之國」做為舞台，網羅包括灰姑娘、小紅帽等童話角色登場，並透過性別逆轉帶給玩家們不一樣童話魅力，全部共四款的戀愛冒險遊戲。之前2016年曾在 PS Vita 主機上推出將《Episode.I／II／III／epilogue》等全四卷同梱的《大正×對稱愛麗絲 all in one》；至於這次的 Switch 版，則是之前PS Vita同梱合輯的移植版本。

在這次的 Switch 版中，除了將會把之前使用的泛用立繪與背景畫面全部事件CG化之外，還將會把當初PS Vita版的初回特典廣播劇CD「鏡之國第一超M是誰大會」（鏡の国一のドMは誰だ大会！）以視覺輕小說的形式收錄登場，搭配對應1280×720畫素的HD畫質，讓玩家們可以在更加優美的畫質演出下，重新回味欣賞這款人氣戀愛遊戲獨特童話魅力！

《大正×對稱愛麗絲》為女性向遊戲品牌「Primula」於2015年開始陸續在 PC平台推出，以童話故事「鏡之國」做為舞台。（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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