戀愛遊戲《大正×對稱愛麗絲 all in one》Switch 版4月上市

日本Prototype預定於Nintendo Switch主機上推出的《大正×對稱愛麗絲 all in one》(大正×対称アリス all in one),宣佈將於 2019 年4 月18日正式上市,定價包裝版 7,020 日圓,(約港幣506))下載版 6,000 日圓(約港幣432)。