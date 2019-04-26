Samsung 巨型平板、17.3 吋 Galaxy View 2 發布

Samsung 剛剛於美國發布了全新 Galaxy View 2 平板電腦，為用戶帶來 17.3 吋超大屏幕的使用體驗，配合實時電視接收服務，讓用戶可以盡情享受大屏幕的流動娛樂。（文：黎生）

Samsung Galaxy View 2 為年前同樣主打巨型之 Galaxy View 的續作，其 1080p 解像度屏幕尺寸達到 17.3 吋，比香港常見的平板電腦更大，視覺上當然有非常舒適的同體驗。Galaxy View 2 不但只屏幕尺吋大，而且電量更達到 12,000 mAh，配合 Exynos 7884 1.6GHz 八核心處理器、3GB RAM、500 萬像素前置鏡頭及 Dolby Atmos Audio 等功能，使裝置能配合用家日常的生活需要。

Galaxy Views 設有專用腳架，方便用戶攜帶，亦可支撐機身。

另外，Galaxy View 2 更備有 LTE 及 Wi-Fi 連綫版本，讓用戶可以隨時連綫上網工作，若果是美國本土用戶更可申請 DirecTV 即時收看 AT&T 的串流影片服務。若 Galaxy View 2 在香港登場時能與串流服務供應商合作，相信亦具有一定吸引力。

美版 Galaxy View 2 預載串流電視服務，讓用戶可以隨時欣賞影片。

Samsung Galaxy View 2 將於 4 月 26 日正式於美國開賣，售價為 US740，即約 HKD5,804，價錢合理。但目前尚未知港行會否推出相關產品，有興趣的用家可能就要等待水貨了。

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