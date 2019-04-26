Windows 10五月更新不適用於插有USB電腦　一隻手指制止Update？

Windows 10推出初期，常聽到不少PC用家抱怨系統更新頻繁，會無預警（近乎強制）進入程序而令電腦變慢或需要重新啟動。而且重大更新往往花上長時間，可以用足一日一夜，失敗率亦高。更新後也容易出現系統錯誤和不穩定的問題，因而為人詬病。也許更新成功與否和有無速度效率也取決於硬件水平，仍有很多PC用家為求工作或打機順暢無阻而想方設法押後Windows Update。微妙的是，Windows 10的5月更新將會是你想Update都未必有得Update。你可能很容易押後甚至阻止更新，靠的只是插入一隻USB手指。當然事情不會如此簡單...

Microsoft微軟通知用戶，5月的Windows 10更新將不會安裝於正在使用USB手指或SD卡等儲存裝置的PC上。微軟表示之所以阻止這些電腦更新，全因更新過程中可能會發生「不適當的驅動器重新分配」（inappropriate drive reassignment​），有機會影響外置的儲存設備和內置的Hard Drive硬碟驅動器。

PC用家需要移除任何USB手指驅動器、以USB連接的外置Hard Disk硬盤驅動器或SD卡，方能重新啟動更新程序。不過對於業務繁忙的香港打工仔來講，不想在上班時間無端端遇上討厭又費時的Update（儘管系統通常有提示，用家亦可手動暫停安裝程序，或設置安裝時間押後更新。但要花上時間回應，也頗為煩憂），長插USB或許是較便捷的解決方法？非也，要視乎你電腦的Windows 10版本為何。

對於某些Windows 10版本的用戶，將顯示此則錯誤消息。因為外置USB存儲裝置或SD卡插入，阻止了2019年5月的更新。（ZDNet）

根據外媒ZDNet所指，只有從Windows 10 v1803（2018年4月發布）或Windows 10 v1809（2018年10月發布）這兩個版本的電腦，進行是次5月更新時才會遇上外置儲存裝置不相容的問題。運行舊版Windows 10的PC，安裝5月更新應該全無問題， 不論用家有無插入USB置裝同SD卡。

微軟表示將會在未來的更新發布前解決此「問題」。對於厭惡Windows Update的朋友，電腦插入USB便阻止更新也許是種「福利」；但正如上段所述，舊版Windows 10用家便無緣「享受」如此福利。

Windows 10的系統強制更新做法經常為PC用家帶來極大痛苦。（Engadget）

不過其實用家也不用太傷心，皆因5月更新加入的新功能，將令PC用家在Windows Update方面有更大自主權。安裝2019年5月更新後，用家將能夠暫停更新​35日（以7日為增量），應該可以減低電腦在最不方便的時候自動安裝更新的機會。

5月更新​還加入「自動迴避」功能，避免在用家實際使用電腦的時間內強制更新。「活動時間功能」首見於2016年的周年更新，用家手動設置活動時間以阻止系統於這些時段Update。然而，相信很多人沒有時間心神來改變上午8點到下午5點的Default Setting。因此Windows仍可能會於這些時段外嘗試進行更新，對於夜班工作的朋友來講實是煩惱。Windows自行記錄用家慣常的使用時段，將大大減少工作中強行Update的機會。

最後，5月更新​帶來一個「下載並立即安裝」（Download and Install Now​）選項，用於兩年一次的功能大更新。這選項獨立於「檢查更新」工具，可以幫助用家避免被鎖定到強制更新周期。當功能更新可用時，Microsoft會主動通知用家自行決定，不用在更新推出後就馬上下載安裝​。​

看到這些似乎頗有用的新功能，厭惡Windows Update的你又會否考慮安裝Windows 10的5月更新來「限制」未來的更新？聽落好像很矛盾又有語病，但心水清的人「明就明」。

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