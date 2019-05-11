Louis Vuitton 結合科技！LV 手袋加入古怪配件可以用來睇戲？

數碼生活
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科技產品又成為社會的主流和基礎，就算不是科研公司，也希望和自家品牌上開發一條科技生產線，因此出現形形式式的品牌和科技公司合作之情況。不過你又能夠想到連法國奢侈品牌 Louis Vuitton（LV）也要參一腳嗎？

LV 手袋有螢幕？

LV 在紐約舉行了「Cruise 2020 Fashion Show」，在發表新一季的產品的同時，也展示出品牌的發展。LV 也在其 Instagram 公開了一段備受注意的短片，影片中出現了 LV 的新款手袋，但手袋上居然有螢幕？不少外國網民留言，以為自己看見，大家都不太相信 LV 的舉動。LV 向外媒指，這將是一個來的發展，這個設計是希望手袋可以成為智能手機的延伸。

LV 在紐約的時裝展上，展示出令人驚訝的新產品。大玩科技元素，在手袋上加入了螢幕。

使用高質螢幕

LV 指出，手袋上的螢幕會使用和 iPhone XS 同一規格的 AMOLED，更擁有 1920 x 1440 的解像度，一看就知道是垂直專用的 4：3 螢幕。LV 將會展示出 1 螢幕 和 雙螢幕，兩個版本的設計樣版。在圖片和影段中看來，螢幕只顯示隨機的城市相片，以及一些使用瀏覽器的畫面。暫時未清楚手袋螢幕會否加入如 iOS 和 Android 的系統，或只是一個單純的外置螢幕，用來連接手機和平板機腦等。

點圖放大看加入螢幕的 LV 手袋：

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價錢必定難以想像

LV 參與科技內容已經不是第一次，2019 年初也曾推出藍牙耳機，不過當時並非全是自家產品。LV 藍牙耳機是把 Master & Dynamic 的 MW07 藍牙耳機，加上「LV」的品牌 logo 後推出市面。而加了這個 logo 後，耳機的價錢就由 299 美元提高到 995 美元。這次的手袋螢幕，就算用上可彎曲的 AMOLED 螢幕，但要維持在軟性的皮面上，技術和美觀的平衡應該不易解決，一般的 LV 手袋都可以索價千﹑甚至萬元，筆者也不敢想像加入了螢幕後的價錢將會有多誇張。

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