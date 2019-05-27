Samsung推出免費S10 Disney和Pixar動畫壁紙！幽默掩藏前置鏡頭

三星 Samsung Galaxy S10系列智能手機，賣點之一是Infinity-O支援全屏螢幕體驗，只是為了維持自拍功能，有必要安裝前置相機鏡頭和感應器。即使兩組設施已擺在螢幕右上角，該處的小切口令到全屏效果美中不足。為此Samsung跟Disney 迪士尼和Pixar 彼思推出了一些巧妙的免費手機背景壁紙，以掩飾S10的前置鏡頭和感應器。

Samsung Galaxy S10和S10E標榜Infinity-O支援全屏螢幕，只是前置相機鏡頭和感應器擺放於螢幕右上角，難免有個不太和諧的打孔位存在，有礙觀瞻。使用正確的手機壁紙，能夠隱藏該位置的洞口，至少不那麼顯眼。只要用黑色的背景包圍該處；或者用某些背景物事締造錯覺，以「合理化」打孔位實際上是個洞或小圓點的事實便可以。

Samsung跟Disney和彼思合作推出了S10系列手機壁紙，以兩間公司近年多套知名動畫如《魔雪奇緣》（Frozen）、《優獸大都會》（Zootopia）和《超人特工隊》（The Incredibles）的角色為主題，巧妙地掩飾S10的前置鏡頭和感應器位於全屏螢幕右上角的打孔位。（Samsung Newsroom）

有見及此，Samsung跟Disney和彼思合作推出了免費S10系列手機壁紙，以兩間公司近年多套知名動畫如《魔雪奇緣》（Frozen）、《優獸大都會》（Zootopia）和《超人特工隊》（The Incredibles）的角色為主題。

很多應對Galaxy S10和S10e手機鏡頭打孔位的主題壁紙，都畀到人一種詼諧幽默感。用黑色的背景包圍該處；或者用某些背景物事締造錯覺，以「合理化」打孔位實際上是個洞或小圓點的事實便可以。（Samsung Newsroom）

其實在今次官方出品之前，已經有好多用家發揮創意設計出適用於Galaxy S10的Infinity-O顯示器的壁紙。充分利用其獨特設計、幽默感十足的構圖，成功令相機鏡頭打孔位置「鬼隱」。以下是部份出眾的作品：

ok fine the hole punch is Now Good pic.twitter.com/kzGd8CkFtz — dan seifert (@dcseifert) 2019年3月7日 prolly gonna stick with this one tho pic.twitter.com/SSj20PPbiK — dan seifert (@dcseifert) 2019年3月7日 I like this one shown by @MKBHD pic.twitter.com/dFONzPatdO — Stephen Reeves 🔫 (@smadge1) 2019年3月9日

大多數由Samsung官方推出的手機主題壁紙都不是免費，須於Galaxy Store購買。即使用家可免費下載某些壁紙即時使用，但它們通常在啟用後14日到期，使手機恢復本來的默認主題壁紙，除非用家付費買斷。但Samsung表示今次這批全新Disney手機壁紙可以免費下載，無限期讓Galaxy S10和S10E的用家使用。

Samsung計劃在不久將來通過多種合作，進一步使Infinity-O背景壁紙選擇更多元化。