夏天救星！日本手提式冷氣機　入冰則可歎10小時冷氣？

【日本手提式冷氣機】炎炎夏日，莫說做運動，連站在街上不出一分鐘，就會滿頭大汗。很多人都因為太熱，在夏天都選擇足不出戶，或者只到有冷氣的地方，再不然就帶部風扇仔，微風也比沒風好的心態，撐過沒冷氣的環境。而日本公司 Thanko 就睇準市埸的需要，推出了手提式的冷氣機，到底有多實用？即睇內文介紹。

暖壺定冷氣機？

由 Thanko 開發的手提式冷氣機，外型和大小似足一般的暖壺，頂部還有一個手把方便攜帶。使用時，只要放入適量的冰或保冷包，就能製造冷氣。用電方面也沒有煩惱，只需使用三枚 AA 電即可，電量更能維持 10 個小時，不過冰塊和保冷包應該要進行數次補充。

放入冰塊或保冷包就可以製造出冷氣（Thanko 官方圖片）

冷氣吹入衫都得？

這部手提式冷氣機不單只可以由送風口吹出冷氣，更可以利用附送的 16cm－65cm 伸縮管，把冷氣直接吹到用家的衣服內。雖然這個用法可以有效地為身體降溫，不過帶出街用實在有點不雅。筆者想到最可能使用到的情況，就是進行主題樂園玩時，每個遊戲都要排上一個多小時，這時大家都應該顧不上旁人的目光，只想涼一下冷氣，甚至這個埸合旁人也希望一同使用。

可以使用加長管令冷氣吹的位置更符合要求（Thanko 官方圖片）

又環保又實用

手提冷氣機沒有太多複雜的配件，暖壺外形淨重只有 550g（參考：iPad Air 淨重 456g），帶出街用也不會有覺得重。使用保冷包作為冷氣的來源，可以多次重複使用，環保性極高。加上小小的冷氣機，提供三段風力，用家可以根據需要調節最舒適的溫度。這個手提冷氣機更有一個隱藏的用法，就是不放入冰塊或保冷包，反而放入暖包，它就會搖身一變成為暖風機，即使在冬夏兩個季節都能使用。

點擊下圖了解更多手提式冷氣機的圖片：

+ 2

Thanko 官方網站（點擊進入）